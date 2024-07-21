多国政府向越南致哀 阮富仲国葬7月26日举行

（河内讯）越南共产党中央总书记阮富仲去世后，全国上下普遍为他哀悼，多国领导人也纷纷向越南发出唁电致哀。

担任越南最高领导人达13年的阮富仲在长时间患重病后，星期五（7月19日）在河内去世，享年80岁。在他掌舵期间，越南实现了快速的经济增长、进行了持续数年的反贪腐运动，也推行了务实的外交政策。

越共中央委员会以及国会、国家主席、政府、祖国阵线中央委员会星期六发布特别公告，宣布于7月25日和26日为全国哀悼日，并在第二天举行国葬。在哀悼期间，一切公共娱乐活动停止，全国政府机关和公共场所也降半旗致哀。

公告说，阮富仲的吊唁仪式和追悼会将在首都河内的国家殡仪馆、胡志明市的统一宫，以及阮富仲家乡河内市东英县东会乡三地同时举行。其中，追悼会将于26日下午1时（新加坡下午2时）举行。国家主席苏林担任治丧委员会主任。

公告说，阮富仲逝世对党、国家、越南人民及其家人都是巨大的损失。“近60年的工作中，阮富仲为党和国家的光荣革命事业做出了许多伟大和突出的贡献。”

阮富仲去世后，越南国家媒体机构均将社交媒体账户头像改为黑色，官方媒体和政府网站界面也改为黑白灰色，许多公司和非政府组织纷纷效仿。

越南的网民也普遍将社媒头像照片换成黑色，并发出悼文。例如，一脸书用户将头像改为越南降半旗的照片，写道：“一颗伟大的心脏停止了跳动……阮富仲是一位聪明而完美的共产党员，一位敏锐的政治家，毕生致力于社会主义和人民的幸福。”

除了中国和美国领导人，其他许多国家如泰国、韩国、日本、澳大利亚等，以及国际机构的领导人也对阮富仲去世向越南发去唁电。

其中，韩国总统尹锡悦说，阮富仲对于促进越韩合作伙伴关系持续发展的成就将让两国人民永远铭记在心。日本首相岸田文雄也盛赞阮富仲在各领域促进了双边合作伙伴关系，发挥了卓越领导作用。

联合国秘书长古特雷斯形容，阮富仲是越南当代最重要的领导人之一；越南在他执政期间保持强劲发展势头，成为世界上增长最快的经济体之一，也是联合国的重要合作伙伴之一。