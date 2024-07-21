中菲就南中国海坐滩军舰补给达成一致

（马尼拉综合电）菲律宾外交部星期天（7月21日）说，已和中国就南中国海“坐滩”军舰提供补给的安排达成一致。

菲外交部在一份声明中说：“菲律宾和中国就向驻扎在阿云津礁（中国称仁爱礁）的马德雷山号提供日常必需品补给和轮换任务的临时安排达成了协议。”

不过，菲外交部没有提供更多细节，只说这一协议是两国于7月2日在马尼拉举行中菲南中国海问题双边磋商机制第九次会议期间进行磋商后达成的。

中国和菲律宾自去年起多次在南中国海就主权争端发生冲突，其中阿云津礁是焦点之一。最近一次冲突发生在6月17日，菲方指责中方在冲突中导致八名菲军人受伤，其中一名军人还失去一根手指。中方则指责菲方运补船非法闯入和危险靠近中方船只，将冲突归咎于马尼拉。

菲律宾国家安全委员会发言人马拉亚同日重申，马尼拉对南中国海“坐滩”军舰的补给任务，仍会是仅由菲律宾执行的行动。

马拉亚在采访中告诉法新社：“就轮换和补给任务而言，我们将继续将其作为一项纯粹由菲律宾执行的任务，利用菲律宾的船只、人员和领导力。”

他补充说：“这可能会根据最高管理层的指示而发生变化，但这是目前的方向或政策。”

美国国家安全顾问沙利文星期五（19日）说，美国“将采取必要行动”，确保菲律宾能够为坐滩军舰提供补给。“我们将继续支持菲律宾，在他们行动时站在他们背后。”

沙利文在阿斯彭安全论坛会议上说，美国已向中国表明，《美菲共同防御条约》适用于马德雷山号。“目前最重要的是看到局势缓和，并确保菲律宾有能力执行补给任务。”

马拉亚说，国家安全委员会对美国的提议表示赞赏，菲律宾将作为条约盟国继续与美国进行磋商。