阮富仲去世留权力真空 分析指国家主席苏林最可能接班

（河内彭博电）越南共产党中央总书记阮富仲去世后，争夺接班人的竞争也更加激烈，其中国家主席苏林成为了最有可能胜出的人选。

领导越南长达13年的阮富仲于星期五（7月19日）去世，享年80岁。苏林将临时担任总书记一职，直到2026年在越共十四大上选出继任者。分析人士称，他是少数有资格接任的人之一，并且是热门人选。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员黎洪协说：“苏林现在是领跑者。其他派系可能会对他的崛起有所抵制，但考虑到他目前的地位，不太可能有人能阻止他。”

苏林的首要任务是推动经济发展。越南政府正在增加公共支出并吸引外国投资者，但由于阮富仲发起的“熔炉”反贪腐运动降低了官僚机构决策的效率，今年上半年，越南的预算使用率不到三分之一，甚至比去年还低。

越南国家主席苏林曾担任公安部长八年，是反贪腐运动的主要执行者。分析认为，他是出任越共总书记的热门人选。（路透社）

推动反腐但持谨慎改革手段

在成为国家主席之前，苏林曾担任公安部长八年，是反贪腐运动的主要执行者，彭博社在报道中形容他是越南“反腐先锋”。但苏林本月提出，应该采取更为谨慎的反贪腐手段，以避免其阻碍经济增长。

苏林指出，反贪腐的努力不应“错误地将无辜者定罪”，而应为国家发展创造一个稳定的环境。越南经济研究院前院长陈廷天说：“政府需要解决的一件重要事情是，如何在不损害市场和经济的情况下实施纪律惩罚。”

尽管政府支出出现下滑，但越南经济上个季度仍是东南亚增长最快的国家之一。去年，越南外国直接投资激增32%，吸引了约366亿美元（约492亿新元）的资金。

越南最大的投资管理公司之一VinaCapital在一份报告中说：“我们相信经济政策不会因领导层变动而改变。这些政策在过去二十多年中一直非常一致，我们坚信它们将在未来几十年继续推动增长和发展。”

谁将接替阮富仲的问题已被讨论多年。虽然这种政治不确定性尚未让那些在中美贸易战后涌入越南的投资者感到不安，但这仍然是一个风险。

不过，苏林在上任国家主席后的两个多月间已经证明自己是越南“竹子外交”政策的得力实践者。在深化越美关系的同时，苏林也于6月欢迎了俄罗斯总统普京来访。无论谁最终登上越南最高的权力宝座，预计这一外交战略都将继续下去。

苏林现阶段占据了越南政坛最高的两个职位，这帮助他在越共十四大前巩固了权力。黎洪协说：“他很可能同时担任这两个职位，直到2026年，或者直到他们能就新国家主席人选达成一致。”