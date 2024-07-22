越南房地产大亨操纵证券市场案开审

（河内法新电）越南房地产开发商FLC集团前董事长郑文决涉嫌操纵证券市场案星期一开审，这是越南政府针对腐败官员和商界精英的最新反腐案件。

48岁的郑文决星期一（7月22日）身穿白衬衫，戴着手铐被警察押进庭。

在郑文决案开审前几天，发起这场反贪腐运动的越南共产党强硬派总书记阮富仲（80岁）上周星期五（19日）在河内去世。

据越南国营媒体估计，曾拥有FLC集团旗下豪华度假村、高尔夫球场及越南廉价航空竹航的郑文决在被捕前，持有近20亿美元（约27亿新元）的股市财富。

郑文决被指控在2017年至2022年期间非法敛财超过1亿4600万美元。

根据控状，郑文决成立多家股票经纪公司，为数十名家庭成员注册，表面上进行股票交易，实则操纵股价，从中赚取厚利。

警方在2022年3月以操纵证券市场、故意隐瞒证券活动信息为由拘留了郑文决。此外，当局还逮捕了另外49名涉案官员及企业高管，包括郑文决的两名妹妹、越南国家证券委员会主席陈文勇和胡志明市证券交易所总经理黎海茶。

近年来，越南政府对腐败官员和商界精英进行严厉打击。自2021年以来，已有4400多人因涉及1700多起贪腐案被控，其中包括越南饮料业大亨、新协发集团董事长陈贵清以及他的两名女儿，他们被指控挪用3150万美元。

今年4月，越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰被控侵吞逾120亿美元罪名成立，被判死刑。这是越南历来最大规模金融诈骗案。