马国前首相纳吉申请无事省释遭驳回

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相纳吉与财政部前秘书长依尔旺申请阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）失信案无事省释，星期一（7月22日）遭吉隆坡高庭驳回。

此案是一马弊案的相关案件。一马公司2012年发行两笔总值35亿美元债券时，由IPIC提供担保。这是法庭第二次驳回被告无事省释（DNAA）申请。吉隆坡地庭2022年3月首次驳回相关申请。

纳吉与依尔旺在2018年10月被控。控状指他们2016年12月21日至2017年12月18日期间，多次以财长和财政部秘书长身份，挪用政府资金偿还与IPIC和解金，涉及金额66亿3606万5000令吉（约19亿新元）。

两人被控抵触刑事法典的失信条文。一旦罪成，可被判监禁20年以下监禁、鞭笞及罚款。

纳吉的代表律师法汉沙菲宜，以及依尔旺的代表律师古玛仁登星期一告诉法庭，控方尚未提供相关有待解密的文件，因此要求法庭宣判其当事人无事省释。

古玛仁登说，控方之前承诺，文件解密后将向辩方提供100份文件。他说，一旦控方准备好文件，随时可再提控纳吉和依尔旺。

主控官赛夫丁哈欣反对辩方的无事省释申请。他说，控方已准备进入审讯。但他承认，控方仍在与经济部等各相关部门协调以解密文件。

吉隆坡高庭法官贾米尔星期一驳回纳吉与依尔曼的申请，并决定此案将在11月14日开审。贾米尔也指示检方必须在三个月内完成文件解密程序。