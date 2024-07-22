小马可斯称不会在海上争端中屈服 将关闭离岸博彩

（马尼拉综合电）菲律宾总统小马可斯星期一（7月22日）在国会发表年度国情咨文中强调，菲律宾不会在南中国海主权争端中屈服，但正寻求缓解紧张局势的方法。

他说：“我们会不断努力寻找方法，与同行共同努力缓解主权争议地区的紧张局势，同时不损害我们的立场和原则。我知道我们的邻国也在尽最大努力，使这一目标得以实现。”

他指出，海上争端必须通过外交渠道在基于规则的国际秩序下解决。“面对对我们领土主权的挑战，我们将以一贯的公平和平方式维护我们的权益。”

小马可斯补充说：“菲律宾不能屈服，菲律宾不能动摇。”他的讲话赢得国会议员的起立鼓掌。

中国和菲律宾自去年起多次在南中国海就主权争端发生冲突，最近一次发生在6月17日。菲方指责中方在冲突中导致八名菲军人受伤，其中一名军人失去一根手指。中方则指责菲方运补船非法闯入和危险靠近中方船只，将冲突归咎于马尼拉。

本月初，中菲两国举行南中国海问题双边磋商机制第九次会议，同意缓解紧张局势，例如就菲律宾向阿云津礁（中国称仁爱礁）的“坐滩”军舰提供日常必需品补给和轮换任务的临时安排达成了协议。

承诺振兴农业抑制通胀 禁止离岸博彩

小马可斯在国情咨文中承诺采取措施振兴菲律宾的农业，抑制通货膨胀。他在讲话中承诺将改善农业运输、灌溉、提供猪瘟疫苗和加强走私处罚规则等，并敦促立法者审查电力行业法律，以降低能源成本。

他强调政府在促进农业、应对自然灾害、修建公路和桥梁以及改善教育系统方面所做的努力。

当小马可斯宣布立即禁止面向海外赌客的在线赌博业务时，全场起立鼓掌欢呼。

小马可斯说：“从今天起，所有离岸博彩运营商都将被禁止。我们听到了人民反对离岸博彩公司的强烈呼声，严重滥用和不尊重我们的法律的行为必须停止。”

他指出，这些伪装成合法实体，主要由中国公司主导的组织涉及金融诈骗、洗钱、卖淫、人口贩卖、绑架、酷刑甚至谋杀等不法活动。

中国驻马尼拉大使馆没有立即对此发表评论。

上个月，中国敦促菲律宾禁止网络游戏，以支持中国打击跨境赌博的行动。北京当时表示反对有关中国政府与菲律宾离岸博彩运营商有联系的毫无根据的指控。

由于中国国内严禁赌博，这些网络博彩公司利用菲律宾宽松的博彩法律，瞄准中国客户。

菲律宾博彩监管机构负责人腾科上个月告诉路透社，大约有250至300家离岸博彩公司在没有许可证的情况下在菲律宾运营，大约是菲律宾46家合法博彩运营商的六倍。

2016年，菲律宾网络游戏行业兴起，恰逢时任总统杜特尔特上台，杜特尔特支持游戏监管机构向网络赌博公司发放许可证的举措。

据菲政府的数据显示，截至2023年底，网络博彩行业雇用了约2万5000名菲律宾人和近2万3000名外国人。