【东谈西论】阮富仲留下的政治遗产

越南共产党总书记阮富仲7月19日下午在河内因病去世，享年80岁。阮富仲三次当选越共总书记，在位13年，是在位时间第三长的越共最高领导人。2018年至2021年的三年间，他同时兼任越南国家主席。

在阮富仲的领导下，越南的人均GDP增长超过一倍。2013年他发起大规模熔炉反腐败运动，成千上万的政府官员、高层干部、企业高管被起诉、判刑或被迫辞职。在对外关系上，阮富仲领导越南与不同意识形态的国家发展或升级了伙伴关系。

阮富仲被称为真正的马克思列宁主义者。在他去世后，越共还有理论家吗？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问研究员阮清江评价阮富仲对越南的贡献及探讨他的逝世会对越南政局带来什么变化。

精彩片段

主持人韩咏红：听说您的父亲认识阮富仲本人。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问研究员阮清江：他和阮富仲是在1985年第一次见面。当时阮富仲刚刚从苏联读完博士学位，他去学习马克思列宁主义。我的父亲是当时越南国家副主席黎清毅的秘书。他们两个年轻的中级干部有一次一起的学习......去年他（阮富仲）在一次演讲中念了我父亲的诗《谅山之路》，说明阮富仲当上了最高领导人后虽然没有再和我的父亲见面，但是他还在阅读我父亲的作品。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问研究员阮清江：他（阮富仲）是一个思想家，真的相信列宁主义、共产党主义，可是他不是改革家。

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