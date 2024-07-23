菲监管机构将取消离岸博彩业牌照并驱逐外国员工

（马尼拉综合电）菲律宾博彩监管机构主席腾科星期二表示，当局将援引国家安全法取消离岸博彩运营商的牌照，并与执法机构合作落实菲律宾总统小马可斯全面禁止在线赌博的命令。

小马可斯星期一（7月22日）在国会发表国情咨文中宣布将全面禁止离岸博彩运营商，并下令监管机构今年内结束整个行业。他说，这些主要由中国人经营的公司从事金融诈骗、贩卖人口、酷刑、绑架和谋杀等犯罪活动。

上个月，中国敦促菲律宾禁止网络游戏，以支持中国打击跨境赌博行动。由于中国国内严禁赌博，这些公司利用菲律宾宽松的法律，瞄准中国客户。

监管机构的数据显示，菲律宾目前有42个离岸博彩公司，截至去年底直接及间接聘请约4万名菲律宾人及近2万3000名外国人。

腾科星期二（23日）指出，执法当局面临的挑战是如何防止这些公司转入地下。他估计，禁止离岸博彩业将导致政府每年损失约4亿美元（约5亿3800万新元）的牌照费及税收。

菲总统反有组织犯罪委员会表示，当局将继续取缔数百家非法离岸博彩公司，在这些公司工作的外国员工将被驱逐出境。

财政部长：禁令不会对经济产生重大影响

菲财政部长雷克托对禁止离岸博彩业表示欢迎，因为此行业存在重大声誉风险。他说：“我们已经看到离岸博彩业因犯罪而对菲律宾造成的负面影响和破坏，禁止它不会对经济产生重大影响，因为保留它的成本远远超过收益。”

他指出，网络博彩运营商的估计经济成本包括声誉风险的不良影响，会影响外国直接投资（FDI）。与网络博彩相关的犯罪也对菲律宾作为旅游目的地的吸引力产生负面影响。

他说，网络博彩运营商带来的社会成本无法量化，其中包括相关不法活动引发社区动荡不安和恐惧。

他表示，财政部和劳工部将通过安全网和培训计划，以协助失业人员重新就业。

彭博社报道，这项禁令导致当地房地产股暴跌，周二房地产指数一度下跌2.6%，创下一个月来的最大跌幅。

UniCapital证券公司分析师克鲁斯说，这会对房地产业造成一定影响，因为它占全国商业办公室空间总需求的11%。

美国华盛顿联合大学研究顾问坎巴认为，小马可斯的态度强硬，显示他致力于打击跨国犯罪分子，这将引起选民的共鸣，并在2025年中期选举中提高小马可斯阵营的胜算。