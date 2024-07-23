泰国大麻政策又“大转弯” 仅为医疗用途立法

（曼谷综合电）泰国政府对大麻的政策态度又一次出现“大转弯”，泰自豪党党魁、副首相兼内政部长阿努廷星期二（7月23日）表示，政府将对大麻用于医疗用途进行立法。

泰国在2022年成为亚洲最早将大麻合法化的国家之一，但却没有立法管制大麻的使用，也没有明确的法规以防止大麻做为娱乐用途。这导致大麻广泛被用于娱乐用途，以及大麻咖啡馆和贩卖大麻的零售商激增，令人担忧。

泰国首相社德他自去年上任以来一直反对将大麻用于娱乐消闲，他认为这可能会加剧泰国的药物滥用问题，他所属的为泰党在选举期间也承诺要根除毒品问题。今年5月，社德他表示，政府将在今年底前重新将大麻列为麻醉类毒品，仅限于医疗用途。

执政联盟第二大政党、阿努廷所属的泰自豪党是大麻无罪化的幕后推手，该党主张将大麻用于健康和经济目的，但正式禁止将其用于娱乐，并反对将大麻重新列为毒品。

阿努廷说，社德他现已同意立法是适当的下一步行动。他说：“我感谢首相考虑此事，并拟定法案。”

目前还不清楚泰国政府是否会如社德他所主张的，采取措施打击娱乐用大麻。不过，大麻倡导团体在一份声明中感谢阿努廷“保护大麻政策”。

大麻合法化后，泰国各地销售大麻产品的小企业迅速增长，目前数量已达数万家。市场预计，到了2025年，泰国大麻产业的价值将达12亿美元（约16亿新元）。