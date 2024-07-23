马国研究RON95汽油补贴架构

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府正在研究如何调整受政府津贴的RON 95汽油补贴架构，因为一旦调整补贴模式，其影响层面将比调整柴油补贴的影响更大。

财政部第二部长阿米尔韩沙星期二（7月23日）在国会上议院答询时说，政府一旦调整RON 95汽油补贴架构，新的补贴架构将与目前的针对性柴油补贴架构大不相同，这是因为RON 95汽油的影响层面更广。

马国政府规定，RON 95汽油只能让公民购买，外国车主则只能买RON 97汽油。

马国政府6月10日起取消全面补贴柴油零售价的做法，让柴油零售价按国际油价自由浮动，从之前的每公升2.15令吉（约0.62新元）提高到3.35令吉，涨幅约56%。政府改而实施针对性补贴，为符合资格的柴油车车主提供补贴。

阿米尔韩沙说，政府实施针对性柴油补贴政策后，受影响的是补贴柴油管制系统（SKDS）2.0下的约30万辆交通工具。

他说，政府还在研究落实RON 95汽油新补贴模式的各种方案，并从实施针对性柴油补贴后出现的各种问题吸取经验。

他也说，政府实施针对性柴油补贴政策后，西马半岛每天的柴油销售量锐减约22.4%或约640万公升。这显示新措施实施前，每天约640万公升的柴油遭人违法用在工业生产或走私至邻国。

他说，6月初，西马各地油站的日均柴油零售为2860万公升，7月初则减为2220万公升。他透露，马泰国边境的油站在新措施实施后，柴油销售量暴跌四五成。“这显示从马国走私柴油到邻国的活动已减少，因为走私利润已大幅降低。”