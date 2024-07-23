陆兆福：酒企与博彩业长期赞助马国华小

（吉隆坡综合讯）马来西亚交通部长陆兆福说，啤酒公司与博彩业者赞助华文小学，已是数十年来的常态。为此，他将要求内阁修改教育部禁止这两类企业参与学校筹款的规定。

虎牌啤酒、《星洲日报》与《光明日报》上星期天（7月14日）在雪兰莪州双溪比力智明华小再次举行义演，并筹得逾31万7500令吉（约9万新元）。主办方当天使用一张模拟支票进行移交仪式，并邀请雪邦区国会议员艾曼阿迪拉上台见证。

雪州伊青团长莫哈末苏克里上星期五批评华小接受啤酒公司活动捐款，并指这违反教育部相关条例。他也不点名指艾曼阿迪拉不应参与活动。

教育部星期一（22日）发文告说，2018年曾通令全国学校“禁止接受涉及赌博、香烟、毒品与酒精饮料等活动而获得的捐赠，因为这些都可能影响学生智力、精神、情感和身体方面的发展。”

陆兆福也是执政联盟民主行动党秘书长。他星期二回应此事时说：“我星期三（24日）将向内阁解释（教育部的）指南不实际并要求修改，因为华小需要华教义演的帮助，不应有这个限制。”

他说，啤酒公司赞助华教义演已30年之久，向来都不成问题。华小也是博彩业公益金的受惠单位，博彩业和啤酒公司赞助华小是数十年来的常态，并非鼓励赌博或喝酒，华社普遍都能接受。

针对马华总会长魏家祥在脸书抨击民行党没有维护华小，陆兆福说，教育部的活动与募捐指南是2018年3月29日出台的，时任教育部副部长是马华上议员张盛闻。张盛闻是现任马华总秘书。

教育部长法迪娜受询时告诉媒体，教育部正调查此事，并将继续维持2018年的活动与募捐指南。

伊党团结局主任哈丽玛发文告说，伊党批评啤酒公司冠名赞助华小筹款活动，并非刻意挑起种族敏感课题。

她说，伊党支持华校和国民型学校举办的筹款活动，但校方应该慎选筹款对象，尤其不该抵触教育部相关条例。伊党也认为，回教徒政治人物不该出席啤酒公司赞助的任何活动。