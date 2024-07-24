菲下逐客令 离岸博彩外籍员工须在59天内离境

（马尼拉综合电）菲律宾移民局星期三下逐客令，所有离岸博彩营运商的外籍员工必须在两个月内离境。

菲移民局局长坦辛科星期三（7月24日）在一份声明中说，离岸博彩营运商的外籍员工必须在59天内离开菲律宾。预料将有大约2万人受到影响，其中大多数是中国人。根据坦辛科，逾期逗留的外籍员工将直接被遣返。

菲总统小马可斯星期一在国会发表国情咨文中表示，这些主要由中国人经营的离岸博彩公司涉嫌金融诈骗、洗黑钱、贩卖人口、酷刑、绑架和谋杀等犯罪活动，因此决定全面禁止并下令监管机构今年内结束整个行业。

菲前总统杜特尔特2016年上台后放宽了博彩条例，让网上赌博合法化，使离岸博彩业快速发展。由于中国国内严禁赌博，博彩营运商利用菲律宾宽松的博彩法律，以中国人为服务对象。

短短几年，这个行业就创造了无数就业机会和数十亿美元的收入。在巅峰时期，菲律宾约有300个离岸博彩营运商，但冠病大流行和更严格的税收规定迫使许多离岸博彩营运商搬迁或转入地下。

菲博彩监管机构的数据显示，菲律宾目前有42个离岸博彩营运商，截至去年底直接及间接聘请约4万名菲律宾人及近2万3000名外国人。

今年5月，菲律宾吕宋岛中部丹辘省一名华裔女市长郭华萍（38岁、Alice Guo）因涉嫌通过网络博彩公司洗钱被参议院传召侦讯，并冻结了其90个涉及不法活动的银行账户。但郭华萍缺席听审，迄今下落不明。