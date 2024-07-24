严防外国廉价商品 马国明年修法反倾销

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府正在重新审查反补贴和反倾销税法令，并准备明年年1月向国会提呈修正案，严防外国廉价商品和农产品倾销而影响业者生计。

投资、贸易及工业部副部长刘镇东星期三（7月24日）在国会上议院答询时说，政府一直都对外国产品倾销至马国市场的问题保持警惕。

他强调，相关法令一直都针对违法企业而不是特定国家。他说，针对不公平贸易，政府能采取的补救措施包括对相关出口商实施反倾销税、反补贴税和保护税等。“从2015至2023年，投贸部对中国出口商采取九项反倾销行动，以保护马国相关产业免受不公平贸易影响。”

此外，槟州人民公正党峇央峇鲁区国会议员沈志勤星期三在脸书说，多名金马仑菜农日前到其服务中心，投诉来自中国与泰国的大量廉价进口蔬菜，导致马国菜价狂跌。

沈志勤2018年7月至2020年2月底曾担任农业与农基工业部副部长。他指出，中国是大国，一旦将大量蔬菜输往马国这个相对较小的市场，接下来可能导致马国菜农不堪续亏损而退出市场。

他说，这将影响马国的粮食安全。“马来西亚不应过度依赖进口，我们必须发展自己的蔬菜产业。”

马国投资发展局（MIDA）董事局成员王建民告诉《南洋商报》，马国目前最大倾销威胁并非外国制造商，而是来自国外的外企。他说，政府应更快回应马国业者的请愿，才能有效打击倾销行为。

王建民是雪兰莪州民主行动党前万宜区国会议员。他2018年7月至2020年2月底曾担任贸工部副部长。他说，当局也正关注来自中国企业是否将中国商品在马国重新标签为“马来西亚制造”，并借马来西亚之名出口欧美。

他说：“这种现象将引起美国的关注，并对‘马来西亚制造’的商品征收额外关税。最终将对马国生产商，包括马国企业和跨国企业都遭受负面影响。”