消息人士：马国内阁同意博彩与酒企能为华校筹款

（吉隆坡综合讯）消息人士透露，马来西亚内阁星期三决议，教育部将继续维持禁止博彩和烟酒企业参与学校筹款的规定，但华校与非回教徒不受此禁令影响。

这意味着内阁同意啤酒公司数十年来冠名赞助华小与独中的义演筹款活动，可以继续举行。

消息人士告诉《星洲日报》，首相安华在星期三（7月24日）的内阁会议主动提起虎牌啤酒华教义演风波，其他内阁部长也表示关注。

消息人士说，内阁讨论后决定，教育部2018年发出的募款指南有关“任何捐赠不能涉及赌博、香烟、毒品和酒精等活动收益”的规定，不适用于华校和非穆斯林。

换言之，教育部将维持现有的募款指南，但华校也能像过去那样接受来自博彩与啤酒公司筹款活动的捐款。“一切维持原状，如常进行。”

对于内阁对啤酒公司义演的立场，政府发言人及通讯部长法米星期三面对媒体追问时守口如瓶，只说教育部长法迪娜将正式宣布内阁的决定。

虎牌啤酒、《星洲日报》与《光明日报》上星期天（14日）在雪兰莪州双溪比力智明华小再次举行义演，并筹得逾31万7500令吉（约9万1500新元）。主办方当天使用一张模拟支票进行移交仪式，并邀请雪邦区国会议员艾曼阿迪拉上台见证。

雪州伊青团长莫哈末苏克里上星期五批评华小接受啤酒公司活动捐款，并指这违反教育部相关条例。他也不点名指艾曼阿迪拉不应参与活动。

教育部星期一发文告说，2018年曾通令全国学校“禁止接受涉及赌博、香烟、毒品与酒精饮料等活动而获得的捐赠，因为这些都可能影响学生智力、精神、情感和身体方面的发展。”

交通部长陆兆福星期二回应此事时说：“我星期三（24日）将向内阁解释（教育部的）指南不实际并要求修改，因为华小需要华教义演的帮助，不应有这个限制。”

据报道，酒企皇帽啤酒1987年开始为华校举办筹款义演，37年来为全国684所华校筹得5亿6800万令吉。虎牌啤酒1994年开始举办华教义演，30年来为540所学校筹获超过4亿令吉。