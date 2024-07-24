泰国推出数码钱包补助 禁购大麻珠宝彩票

（曼谷法新电）泰国政府星期三推出一项总值4500亿泰铢（约168亿新元）的数码钱包补助计划，以提振萎靡的经济。但它警告，这笔钱不能用来购买大麻、珠宝或彩票。

泰国财政部副部长朱拉汶星期三（7月24日）在新闻发布会上说，从8月1日起，超过5000万名符合条件的公民将能够开始注册，以领取1万泰铢（约373新元）的数码付款。这笔钱可以用来在注册商店和网点消费，但他表示，那些出售大麻、珠宝或彩票者不符合资格。

他说，符合条件的企业和个人可在今年第四季度开始领取数码货币。

此计划是为泰党提出的竞选承诺之一。政府将给16岁以上的泰国公民这笔数码货币，以带动消费促进经济增长。在多次拖延后，此计划终于正式启动。

泰国副首相兼财长比猜表示，政府有必要“注入资金”来提振泰国疲软的经济。

世界银行预测，泰国经济在2024年将增长2.4%，高于2023年的1.9%。

泰国至关重要的旅游业占其国内生产总值（GDP）近20%，但在暴发冠病疫情和游客习惯改变之后，旅游业挣扎求存。在疫前，中国是泰国第一大游客来源国，但疫后，泰国旅游业复苏缓慢，中国游客回流人数也不如预期，从2019年疫前的1100万人次，锐减至去年的350万人次。