美国再充公8500万美元一马公司资产

（吉隆坡综合讯）美国司法部与一个马来西亚发展有限公司（1MDB）前法律顾问卢爱璇达成协议后，成功取回总值8500万美元（约1亿1414万新元）的资产。

美国司法部星期二（7月23日）发文告说，卢爱璇同意交出一幅毕加索画作和一个涉嫌盗取一马公司资金的瑞士银行账户。这些资产总值180万美元。

司法部也充公通缉犯刘特佐涉嫌挪用一马公司资金购买的其他资产，包括钻石珠宝，以及梵高、莫奈、毕加索、巴斯奎特和阿勃斯的艺术品。“加上卢爱璇的资产，所有这些资产总值约8500万美元。”

文告指出，刘特佐与卢爱璇及其他同伙从2009年到2015年，挪用超过45亿美元的一马公司资金。“司法部根据最近与两起案件达成和解协议，充公据称由刘特佐购买的其他艺术品和珠宝。”

文告强调，司法部与卢爱璇达成协议不会免除任何个人或机构可能面对的刑事指控。“联邦调查局在纽约市和洛杉矶的国际反腐部门，以及美国国税局刑事调查部在洛杉矶外地办事处仍在调查此案。”

美国司法部6月26日宣布与刘特佐达成协议，刘特佐同意将约1亿2000万美元的一马公司资产归还马国政府，以了结一马丑闻引发的民事诉讼。但美国司法部强调，这项协议不能豁免任何相关组织或个人可能面对的刑事提控。

美国洛杉矶区联邦法院法官费舍尔星期一（22日）裁定，刘特佐还必须交还一套价值约180万美元的钻石首饰。

美国司法部2018年11月提控刘特佐及多名高盛集团前高管违反美国反海外贿赂法。刘特佐是一马案关键人物，目前下落不明。