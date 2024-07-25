马泰欲加入金砖 政治考量大于经济

俄罗斯和中国主导的金砖国家不断扩容，马来西亚和泰国最近也表达了加入的意愿。分析认为，马泰加入金砖国家除了为推动经贸多元化，更多是出于地缘政治的考量，目的是要在变化的国际秩序中开拓新合作平台。

上个月，马国政府在中国总理李强访马之前，表明将启动申请加入金砖国家的程序。由于金砖国家主要成员的体制与马国不同，这项决定引起朝野议员热议，并质疑加入金砖国家是否能带来实质利益。

马国首相安华之后向国会表明，加入金砖国家是为了扩大经贸网络，并非干涉其他国家的内部事务或地缘政治。

金砖国家是巴西、俄罗斯、印度和中国于2009年成立的合作机制，南非于2011年4月加入。今年1月，金砖国家扩容，加入埃及、伊朗、阿联酋和埃塞俄比亚，另有40多个国家也有意加入。

在东南亚国家中，泰国上个月已正式提交申请，马国则已表明意愿，印度尼西亚及越南也正研究加入的可能。

马国努山达拉战略研究学院高级研究员阿兹米哈山（Azmi Hassan）接受《联合早报》访问时说，安华以经贸为由加入金砖令人感到意外，因为马国和现有的金砖国家成员已有良好的贸易关系。“马来西亚在这个时间点加入金砖国家，经济原因是其次，主要还是关乎地缘政治。”

阿兹米哈山说，金砖国家成立的目的，除了为促进经贸，也为了制衡目前由西方国家主导的国际决策组织。“对于像马来西亚和泰国这样的发展中国家，金砖国家提供了发声的平台。”

他进一步指出，以哈冲突爆发后，安华多次表达对巴勒斯坦情况的不满，并认为西方国家持双标。“这才是马来西亚加入金砖国家的主要推动力，因为俄罗斯、中国和印度基本上都倾向支持巴勒斯坦，加入金砖对马来西亚具象征意义。”

也有分析认为，安华高调挺巴，招致美国制裁的压力，马国加入金砖国家将可确保在国际平台上有更多选项。此外，加入金砖国家也将为马国争取更多元的投资，同时加强去美元化措施。

马国经济学者威廉斯博士（Geoffrey Williams）向《联合早报》分析，自去年8月以来，马国的贸易顺差持续下跌，令吉汇率也受美元的影响而持续疲弱。他认为，马国须开拓更广泛的贸易及投资组合，而加入金砖国家将为令吉创造需求，有助于逐步稳定及强化令吉。

泰国“两边下注” 同时加入经合组织

在中美竞争的背景下，美国即将举行总统选举，为全球局势增添了不确定性。作为美国在东南亚的条约盟友，泰国在这个时间点申请加入金砖国家，引起各方关注。

学者认为，泰国采取“两边下注”的策略，申请加入金砖的同时，也加入由美国及欧洲国家主导的经济合作与发展组织（OECD），以免过于依赖其中一方。

威廉斯指出，全球经济力量的平衡正在转移，马泰都必须积极应对局势的变化。他不排除其他东南亚国家也将跟随马泰的步伐加入金砖国家。

虽然东南亚国家加入金砖国家的初衷是扩大合作平台，但在西方国家看来，金砖国家主要推动中俄议程。有分析认为，东南亚国家加入金砖国家，可能会向美国及其盟友传达错误的信息，甚至被视为与西方利益和价值观对立。

不过，新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院区域经济研究项目主任李峯锦博士受访时说，马泰两国在外交政策上都相当务实，加入金砖国家未必会影响与其他国家的关系。

他指出，马泰也是其他多边组织的成员，并与非金砖国家成员交流。“加入金砖国家也不会与亚细安的目标和宗旨矛盾，每个亚细安成员国都拥有自主权，可加入任何区域组织。”

阿兹米哈山则提醒，东南亚国家在扩大多边合作之际，应捍卫亚细安核心，并维持中立立场，以免卷入中美博弈。