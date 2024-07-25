为吸引人才外资 印尼推出“黄金签证”

（雅加达综合电）印度尼西亚政府启动一项长期签证计划，外国个人投资者只要在印尼投资最少70万美元（约94万新元），企业投资者注资至少1000万美元（约1343万新元），即可获得10年居留证。

为了吸引更多外国人才和投资者进入这个东南亚最大经济体，印尼总统佐科星期四（7月25日）推出“黄金签证”（Golden Visa），分为五年期和10年期，并根据个人投资者和企业投资者出台了九种申请规则。

根据计划，五年期的黄金签证要求外国个人投资者在印尼成立一家价值250万美元的公司；10年期签证则要求投资500万美元。

若不打算设立公司，个人投资者须分别投入35万美元和70万美元，才能获得五年和10年的居留许可。这笔钱可以用来购买印尼政府债券、上市公司股票或存入当地银行。

外国个人投资者还可以通过在印尼国有银行存入13万美元，并在当地购买价值100万美元或以上的房产，以获得五年期的黄金签证。企业投资者则须投资2500万美元，才能获得五年期的董事和专员签证。投资达5000万美元的企业，则能获得10年期签证。

印尼移民局说，如果企业投资者投资在发展中的新首都努山达拉，只须投资500万美元就能获得五年签证；投资1000万美元可获得10年期签证。

印尼移民局局长卡里姆指出，自去年开始试行黄金签证计划以来，印尼已批准了近300人的申请，吸引了约1亿2300万美元的资金。

印尼的首张黄金签证发给了美国人工智能研究公司OpenAI首席执行官奥尔特曼。他是在去年9月获得印尼移民局发出的10年签证。