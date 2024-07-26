印尼警惕中国新电商平台Temu

（雅加达讯）印度尼西亚政府正密切关注中国新的电子商务平台Temu会否进军当地。印尼担心Temu进入印尼市场，可能对当地中小企业及微型商家造成威胁，扰乱国内供应链。

《雅加达邮报》报道，印尼贸易部国内贸易总监伊西说，Temu从工厂直接销售产品给消费者的商业模式，已然违反印尼法规。

他说：“这不符合我们的政策，因为从工厂至消费者的每个过程，都必须有中间商、批发商。”

他强调，Temu尚未获得印尼的营运许可，他将“密切关注事态发展”。

Temu是中国电商巨头拼多多旗下的跨境电商平台。2022年9月上线以来，Temu凭着拥有8万多家供应商提供低价和丰富的商品，在世界各地大举扩张业务。Temu去年开始进军东南亚，目前触角伸展至菲律宾和马来西亚。

印尼工商会副主席萨尔曼提醒监管机构关注Temu进军印尼的可能性，并指从工厂直接到消费者的交易方式将导致价格大幅下降，会危及印尼的中小及微型企业，以及其他行业如服装制造等。

印尼合作社及中小企业部长特腾也对Temu可能进入印尼市场感到担忧。他认为，这个平台可能干扰小型企业的商业活动，导致批发领域的就业机会减少。

他说，目前在全球超过58个国家开展业务的Temu，能够将工厂与买家直接联系起来，切断供应链中的经销商、关联公司和第三方等，会威胁中小及微型企业的生存。

印尼去年9月颁布禁令，禁止社交媒体平台直接销售产品，以保护数千万个小型实体商家。印尼官员多次提到，如果没有适当的监管，这类电商平台可能破坏市场生态，造成不公平竞争，导致市场对印尼本土产品的需求下降，并减少就业机会。