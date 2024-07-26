马国八区拉响热浪警报 槟城面临水供短缺

（吉隆坡／槟城综合讯）马来西亚半岛面临热浪来袭，八个地区处于一级黄色热浪警报，北部的槟城还因降雨量过低，导致水供短缺。

马国气象局星期五（7月26日）对西马八个地区发布一级黄色热浪警报，即至少连续三天最高温达35摄氏度至37摄氏度。这些地区包括彭亨州的劳勿、淡马鲁、马兰、文冬和云冰，以及吉兰丹州瓜拉吉赖、霹雳州拉律马登和雪兰莪州鹅唛。

当地民众受促提防干旱气候引发的火患，以及多喝水和做好防晒措施，以免中暑。

持续干旱的天气也导致槟城多个滤水厂及水坝的储水量下降，州内多区面临制水问题，预计约7400名居民受影响。

槟州供水机构总执行长巴马纳登星期五发文告说，该机构已实施第一阶段的危机管理措施，以确保在9月雨季前拥有充足的水供。当局也会在高需求期间到受影响地区部署水槽车和定点水箱，为民众提供用水。

巴马纳登指出，由于7月份降雨量过低，槟岛东北县槟城瀑布和西南县双溪槟榔滤水厂的净水产量，分别下降了四成及三成。此外，截至7月25日，亚依淡水坝和直落巴巷水坝的储水量分别只有42.3％及32.2％。

为了应对水供问题，槟州供水机构将从其他滤水厂调水到受影响的地区，并要求国家天灾管理机构及马国皇家空军展开造雨行动。