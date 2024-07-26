被批未能体现多元特色 马国奥运开幕服再掀争议

（吉隆坡讯）马来西亚奥林匹克理事会上个月推出的奥运会健儿队服引发恶评后，最新出炉的奥运会开幕服再次引起争议，不少民众批评这款服装未能体现马国的多元特色。

马国奥理会星期四（7月25日）在社交媒体公布马国队的奥运会开幕服装。这套服装由马国著名设计师礼兹曼（Rizman Ruzaini）设计，服装采用橄榄绿配搭金色图案，主题为“马来亚”（The Malaya）。

不过，网民对这套服装的评语呈两极化。一些人认为服装高贵典雅，但也有不少人批评有关设计只凸显及代表马来文化，并未纳入其他种族的特色，也没有包含沙巴及砂拉越的元素。

马国人权律师西蒂卡欣在脸书贴文说，她不否认这套服装好看，但却显得单调。“我希望能看到峇迪、马来古笼服（Baju Kurung）、卡峇雅（Kebaya））、旗袍、纱丽，以及婆罗洲民众的传统服装。”

马国东部地区的一些网民也质疑当局选用“马来亚”为主题，而不是“马来西亚”，让沙巴及砂拉越人感觉被漠视。

马国奥理会上个月推出的奥运会健儿队服被批设计丑、老土、廉价，还因为在推介礼上使用假人模型展示服装，缺乏生气，引起民众及专业人士批评。面对恶评如潮的奥理会于7月2日推出重新设计的队服，改以更能彰显运动员勇猛精神的虎纹图案为主。