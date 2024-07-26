柔新经济特区首批项目 新电信与马电讯数据中心动土

（新山综合讯）新电信与马来西亚电讯公司在柔佛州合作兴建的数据中心举行奠基仪式，成为柔佛—新加坡经济特区的首批合资项目之一。

新电信（Singtel）旗下Nxera与马电讯（Telekom Malaysia）合作兴建的TM-NXera数据中心星期四（7月25日）在柔佛州依斯干达公主城（Iskandar Puteri）举行奠基仪式。

新电信星期四发文告说，这是先进、可持续和连接性强大的数据中心之一， 将巩固马国高质量的数码基础设施。这个初期容量为64兆瓦（MW）的数据中心也将支持马国政府推动数码经济的努力，让马国转型成为人工智能发展、工业增长及创新的中心。

柔佛州投资、商贸消费事务及人力资源委员会主席李廷汉在脸书贴文说，这是柔新经济特区首批投资项目之一，相信这个数据中心将成为经济成长的催化剂，推动企业利用云端运算和人工智能，并吸引更多高科技及高价值公司在柔新经济特区开展业务。

李廷汉也说，马电讯和新电信“强强联手”是正确的方向，代表了新马之间具建设性的双边关系。

他还赞扬马电讯和新电信对永续发展目标及培养人才的承诺。他说：“这个项目有助于促进合作伙伴关系及开发课程，培养具有必要技能的全面人才，以满足数据中心领域的需求。”

Nxera与马电讯上个月宣布合资在马国发展数据中心，第一座数据中心建在距离新加坡仅16公里的依斯干达公主城，预计可在2026年投入营运。它将是Nxera和马电讯迄今为止最大的数据中心园区。