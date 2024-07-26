泰国上调今年经济增长预测至2.7%

（曼谷综合电）得益于外国游客人数和出口增加，泰国经济预计今年可增长2.7%，高于之前预测的2.4%。

泰国财政部副部长包汶星期五（7月26日）说，泰国经济今年的表现可能超出预期，主要是受到私人消费增长推动；私人消费占泰国国内生产总值的比重约60%。

泰国政府大力推动及复苏旅游业，其中，对更多国家实施免签证入境措施，成功提高入境游客人次，加上中国游客回流，推动了私人消费，预计带来的旅游收入高达1.69万亿泰铢（约627.5亿新元）。

根据官方数据，泰国今年接待的外国游客预计将从之前估计的3570万人次，增至3600万人次，接近2019年冠病疫情暴发前的4000万人次的创纪录水平。

泰国当局也预料，今年全年的出口增长为2.7%，高于早先预估的2.3%。

包汶说，除了促进旅游业的措施，政府下来还会实施其他新政策，如为小企业提供贷款和税收优惠等，因此今年泰国的经济增长率估计还可能达到3%。

泰国财政部调整后的增长预期，与国际货币基金组织4月份的预测一致，也印证了泰国中央银行指国家经济复苏正在加速的立场，而这可能减轻决策者要求降息的压力。

泰国央行此前一再拒绝社德他政府的降息要求，称目前的利率虽是10年来的最高水平，但却支持了经济增长，并确保金融稳定。