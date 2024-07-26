油轮翻覆 菲海警队加速清油污避免酿环境灾难

（马尼拉综合电）菲律宾一艘载有140万公升工业燃油的油轮星期四在首都马尼拉附近海域翻覆沉没，当局正加紧努力控制泄漏，以免造成环境灾难。

悬挂着菲律宾国旗的油轮特拉诺瓦山号（MT Terra Nova）星期四（7月25日）凌晨驶往中部城市伊洛伊洛（Iloilo）途中，在距离巴丹省利迈市（Limay）约七公里外的马尼拉湾翻覆。事故导致一名船员死亡，另16人获救；遇难船员的尸体已被寻获。

当局事后在事发海域发现长数公里的油污带。菲海岸警卫队发言人巴里洛星期五（26日）召开记者会说，油轮使用的柴油已泄漏，但未发现油轮所载的工业燃油也泄漏的情况。

菲海岸警卫队正争分夺秒地在事发海域部署油污分散剂和浮动屏障，以遏止油污蔓延。海岸警卫队警告，如果油轮中的所有燃油都泄漏，将酿成菲律宾史上最严重的泄漏事件。

巴里洛说，油轮翻覆后沉入海面下方34米，位置“相当浅”，因此吸出燃料的作业可迅速完成。菲海岸警卫队预计七天就可抽干油轮所载的燃油。

目前事故原因仍在调查中。事发前不久，超级台风“格美”引发的暴风雨侵袭了马尼拉及周边地区，但菲律宾官方发布声明说，特拉诺瓦山号星期三（24日）离港时，风暴预警信号并未发布，因此这艘油轮并未违反与恶劣天气相关的航行规定。

据了解，特拉诺瓦山号启程后不久，因为海面情况恶劣，船长决定终止前往伊洛伊洛的航程。据获救的船员说，油轮试图掉头时受损，不得不由另一艘船拖曳，但拖曳线不知何故断开，导致油轮在巨浪中失控并沉没。调查人员正在核实船员的证词。

菲律宾总统小马可斯已下令环境和自然资源部评估漏油事件的影响。由于事发地点在马尼拉湾，附近海域面临较大污染风险，大批渔民和旅游业者的生计可能受影响。

菲律宾曾在2023年2月发生严重漏油事件。当时一艘载有80万公升工业燃油的油轮在中部东民都洛省（Oriental Mindoro）以东的海域沉没，泄漏的工业燃油污染了大片水域和海滩，对当地渔业和旅游业造成严重打击。