披塔：是时候终止勒令解散政党恶性循环

（曼谷路透电）泰国前进党前党魁披塔重申，他有信心赢得法庭诉讼，避免前进党被勒令解散，并希望这能终结数十年来，保守派精英通过这种方法钳制较受人民欢迎的政党及议员的恶性循环。

披塔接受路透社访问时说：“这是20年来第五次恶性循环……就像一张老唱片，一遍又一遍地播放着同一首歌。”

过去20年，泰国政局一直围绕着由军方支持的保守保皇派，和包括前进党在内的民主力量党派之间的斗争。

前进党去年5月在大选中赢得国会下议院最多席位，但因主张修改冒犯君主法，触怒保守派力量，时任党魁的披塔在国会就首相人选表决时，无法获得足够支持票出任首相。

今年1月，泰国宪法法院裁定前进党在大选时承诺修改冒犯君主法，是企图推翻君主立宪制的行为，违反了宪法。不过前进党坚称，要求修改冒犯君主法并不等于要推翻君主立宪制。

泰国选举委员会就此事向宪法法院提交请愿书，要求解散前进党。法院将在8月7日就此案作出裁决。

不过，披塔坚称选委会的程序不当，因为根据规定，案件提交法院前，前进党应有机会为自己辩护，但选委会跳过了这个程序。

如果宪法法院最终裁定强制解散前进党，前进党领袖可能落得与前身未来前进党同样的命运，10年不得参政。披塔原是未来前进党议员，未来前进党2020年被强制解散后，未受影响的他带领新注册的前进党重新参政。

披塔说：“也许是时候停止这种恶性循环了。我想向当权者及全世界证明，解散政党是徒劳的。”

除了可能被令解散，前进党还面临另一挑战——泰国反腐委员会3月也收到请愿书，要求对44名签署支持修改冒犯君主法的前进党议员，包括披塔在内，处以终身不得参政的处分。

此案可能严重削弱近年来在泰国获得广泛支持的民主进步运动。披塔说：“这几乎等同于解散泰国民主制度中的反对派。”