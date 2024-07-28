（布城综合讯）马来西亚已正式致函金砖国家轮值主席国俄罗斯，申请加入金砖国家合作机制。

马国首相安华星期天（7月28日）在首相官邸接见俄罗斯外交部长拉夫罗夫，双方重点讨论了马国加入金砖国家的意愿。拉夫罗夫表明，俄罗斯将以适当行动协助马国。

安华当天在脸书发文说：“马国已致函金砖国家轮值主席国俄罗斯，并申请加入。马国也表明，愿意以成员国或战略合作伙伴身份加入。”

拉夫罗夫之后召开记者会说：“我们支持这一意愿，作为主席国，（俄罗斯）将帮助促成此事。”

今年6月18日，安华也曾向巴西总统卢拉表明马国要加入金砖国家的意愿。

金砖国家是巴西、俄罗斯、印度和中国于2009年成立的合作机制，南非于2011年4月加入。今年1月，金砖国家扩大阵容，加入埃及、伊朗、阿联酋和埃塞俄比亚，另有40多个国家也有意加入。其他东南亚国家方面，泰国上个月已提交申请，印度尼西亚及越南则在研究加入的可能。

安华星期天在与拉夫罗夫约一小时的会谈中，还讨论了加强马俄关系，以及扩大两国在贸易、投资、安全、国防、高等教育、科技、旅游和文化等领域合作的课题。

两人也谈到巴勒斯坦局势，包括马国呼吁加沙实现永久停火及加快人道主义援助，以及巴勒斯坦成为联合国正式会员国等议题。

拉夫罗夫上周在老挝参加亚细安与对话伙伴国的外长会议后，星期六（27日）前往马国访问两天。

拉夫罗夫为首的代表团星期天与安华举行会谈前，也和马国外交部长莫哈末哈山、国防部长卡立诺丁及高等教育部长赞比里等人会面。

据俄罗斯卫星通讯社报道，拉夫罗夫会见马国领导人后在记者会上说，两国的双边贸易过去几年有所减少，因此此行讨论了如何加强双边贸易的问题。

他说：“今年5月，我们签署了最新的避免双重课税协定。它很快就会生效，这有助我们在投资合作方面的发展。”