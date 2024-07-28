收紧管制防霸凌 马国强制社媒申请执照

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府为防止网络霸凌和假信息，下令所有在马国拥有800万以上注册用户的社交媒体平台和互联网信息服务平台，须在8月1日至12月31日之间向政府申请应用营运执照，否则明年元旦开始就不得在马国继续营运。

马国通讯部属下的通讯及多媒体委员会（MCMC）星期六（7月27日）发文告宣布这一消息时说，这是政府为打造更安全的网络生态系统而推出的新监管框架。

当局的宣布意味社媒巨头Meta旗下的脸书、Instagram与WhatsApp，谷歌旗下的YouTube与Google Chat，还有TikTok、Telegram与X等平台都必须按规定申请营运执照。

文告说，新框架要求社交媒体与线上通讯平台守法合规，并配合政府打击诈骗、霸凌，以及对孩童的性暴力等网络犯罪活动。

文告指出：“营运执照规定将从2025年1月1日起强制执行。相关平台在那之后若没有营运执照，就属于违法行为。当局将根据通讯与多媒体法令采取适当法律行动。”

当局表明，相关平台原本就该申请营运执照，但政府之前根据“2000年通讯及多媒体（许可）（豁免）通令”，豁免它们申请营运执照。“新监管框架仅适用于符合准证标准的平台，并不涉及其用户。”

通讯及多媒体委员会的宣布随即引起关注，反对党也警告政府切勿借此打压异议。

数码部长哥宾星星期天告诉《星报》，新条例是为了对付网络霸凌，并让社媒承担更多责任。“如果你提供一个平台，你也必须确保能有必要的工具，为使用者提供安全的环境。”

副首相阿末扎希星期天受询时也说，推出新条例的其中一个目的是对付网络霸凌。

他说：“最近发生的网红被网络霸凌以致轻生的事件令人伤心。尽管有人因此被控，结果只罚款100令吉（约29新元）。这显示目前相关法令条文及刑罚与被告行为不对应。我们不能责怪法庭，相关法令必须修改，让网络霸凌者得到相应惩罚。”

马国29岁的印度族女网红拉惹斯瓦丽（网名依莎）在社媒平台TikTok遭霸凌后，家属7月5日发现她死在吉隆坡的家里。女被告在法庭认罪后被判罚款100令吉。