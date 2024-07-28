保守派得势 泰政局“红橙蓝”三足鼎立

（曼谷综合讯）被视为与“蓝派”关系密切的泰国新任上议院议长宣誓就任。随着“蓝派”在国会上议院中占据势力，泰国政治格局也从过去的“红橙”对立，变为“红橙蓝”三足鼎立的局面。

泰国新一届上议院议长蒙坤·素拉沙乍（Mongkol Surasajja），以及两名副议长江盖·西拉格（Kriangkrai Srirak）和汶颂·内素蓬（Boonsong Noisophon）星期六（7月27日）宣誓就职。虽然上议员都是无党籍，但三名正副议长中，蒙坤与江盖与执政联盟第二大党、被视为保守势力的“蓝派”泰自豪党关系密切。

即将满72岁的蒙坤曾担任泰国内政部地方行政厅厅长，以及在泰自豪党势力范围的武里南府担任府尹。消息人士告诉《曼谷邮报》，蒙坤也是泰自豪党籍内政部副部长颂沙的顾问。

江盖则曾经担任泰自豪党党魁阿努廷的顾问。

“蓝派”势力预计拿下上议院200个议席中的约150席。蒙坤以159票当选第13届上议院议长，也反映了“蓝派”在上议院的主导地位。

至于另两大派系，“红派”是指与为泰党及前首相达信有关系的党派；与主要在野势力前进党有关系的则是“橙派”。

《民族报》指出，达信的刑期在8月22日正式结束后，预计会担任政府顾问。这名为泰党精神领袖还必须做出一番努力，重新争取民众的信任。

前进党也在为可能被宪法法院强制解散的命运做准备。虽然短期内可能出现混乱，但一旦站稳阵脚，前进党预计还会是最受民众支持的政党。

报道分析，如果相加国会上下两院的议席，蓝派的势力可能还大于红派。但蓝派相信对红派精神领袖达信还存有几分敬重，加上视橙派为共同敌人，因此蓝红两家还会继续联盟。

对于外界将上议员与不同政治派系的关系加以解读，蒙坤星期六在就职仪式后说，他无权阻止人们这么做。

蒙坤说，他自己一生担任公职，跟很多人打过交道，若要说他没有与人结识或与人关系密切，也不属实。

“不过，当我们说到议会职务时，那就是两回事。履行议会职务必须符合道德、法律和传统。”

尽管如此表态，但当被问到会如何处理一些议员主张的修宪问题时，蒙坤拒绝置评。