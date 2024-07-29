马国准备成立国家数据委员会 保障人民数据安全

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府准备设立国家数据委员会，拟定完善的框架和政策来保护人民的数据安全，并鼓励人民使用境内的数据中心。

数码部长哥宾星星期一（7月29日）出席国家数码公司与马国网络安全机构签署合作协议的仪式后告诉记者，数码部准备修正《2010年个人资料保护法令》，作为成立国家数据委员会的法律框架。这项修正案将在明年3月提呈国会辩论。

哥宾星说，未来科技发展越来越依赖人工智能，政府也了解发展这个领域的关键是数据中心。

他说：“政府因此引入大量投资在相关领域，尤其是数据中心等设施。我们看到谷歌、微软、字节跳动等科技巨头都踊跃投资，投资额也相当可观。”

哥宾星说，联邦政府目前已经拥有一个兼管数据的委员会和一些数据专员，数码部将建议政府把现有的委员会及相关资源整合为国家数据委员会。

马国近年来一直积极争取国际科技巨头的投资。美国人工智能晶片制造商英伟达和马国杨忠礼集团2023年12月8日建立战略合作伙伴关系，准备在柔佛州古来投资200亿令吉（约58亿新元）建设人工智能数据中心。

微软今年5月2日承诺未来四年在马国投资22亿美元，发展人工智能和云计算基础设施。谷歌过后也表明准备在马国投资20亿美元（约26.88亿新元），建立谷歌在当地的首个数据中心和谷歌云服务区域，以及推进人工智能领域的开发。