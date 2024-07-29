马国允华校办酒商冠名义演 惟不可展示啤酒商标

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华的内阁议决，只要不在学校范围内展示啤酒商标，当地华校可继续举行啤酒商冠名赞助的义演筹款活动。

不过，这类义演活动过去大多在华小校园或校内多用途体育馆举行，现场都能展示啤酒商标。义演主办方未来能否继续这么做，仍有待进一步确认。

交通部长陆兆福星期一（7月29日）在雪兰莪州巴生巡视第三轻快铁的建筑工程。他接受记者采访时说，只要不在学校展示啤酒商标，同时遵守教育部的相关指南，华校就能继续举办华教义演。换言之，内阁的决定意味着这类义演筹款活动维持现状。

据教育部2018年发出的筹款指南，学校不能接受涉及赌博、香烟、毒品与酒精饮料等活动而获得的捐赠，但有关规定不适用于华校和非回教徒。

陆兆福也是民主行动党秘书长。他说，这类义演多年来都没问题，因为出席者都是成年人。

他说：“义演活动通常没有小学生出席，回教徒家长和学生也没参加，因此大部分内阁部长，包括国阵巫统的部长都同意，这不该成为争议课题，也不应被有心人进行政治炒作。”

反对党伊斯兰党7月19日开始炒作这个课题后，长期冠名赞助义演的虎牌啤酒上星期四（25日）发文告说，虎啤向来只负责安排艺人参与义演，从未捐款给相关学校。

民主行动党主席林冠英星期一发文告说，各家啤酒公司37年来的义演活动，共为全国1224所各类学校筹得约9亿8100万令吉（约2亿8400万新元）。

他说，伊党2020年至2022年是联邦政府的联合执政党之一，当时并未反对啤酒公司为多源流学校筹款。

马华：内阁决定打压华校筹款空间

不过，国阵成员党马华公会并不认同陆兆福的说法。马华副总会长陈德钦星期一发文告说，内阁的决定并非维持现状，而是进一步打压华校筹款空间。

陈德钦指出，国阵执政时期，这类义演无论是在校内礼堂或校外举办，也无论是否展示啤酒商标，从来都不是问题，教育部也从不干预。如今内阁决定校内义演不可展示啤酒商标，绝非维持现状。

陈德钦说，禁止在校内展示商标将影响啤酒公司冠名赞助的意愿和华校筹款成果，在校外举行则增加举办活动的成本。

他也质问政府，除了义演，华校礼堂平时也出租给民众举行婚宴，这类场合又是否须禁止展示啤酒商标。