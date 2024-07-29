缅军果敢军僵持不下 佤邦军进入掸邦重镇腊戍

（仰光法新合电）缅甸实力最强大的民族地方武装佤邦联合军以保护资产为由，派兵进入掸邦战略城镇腊戍。

自缅甸军方2021年发动政变夺权引发动乱以来，佤邦联合军一直没有参与对抗政府军，也没有参与去年10月底开始的缅甸民族民主同盟军（简称果敢军）、德昂民族解放军和若开军组成的“三家兄弟联盟组织”在全国向缅军发动的战事。

不过，佤邦联合军却在7月27日突然进入腊戍。佤邦联合军发言人尼朗告诉法新社：“27日晚，来自佤邦的安全人员进入腊戍镇，保护我方在腊戍镇的对外关系办公室和房地产。”

“在进入腊戍镇之前，我们通知了交战双方，并在获得他们的同意后顺利入镇。”

尼朗补充说，驻扎在腊戍的佤邦联合军不会干涉、支持交战各方或与他们合作。他拒绝透露佤邦联合军有多少人员驻守腊戍，也没有说他们会停留多久。

佤邦联合军拥有一支由约3万名士兵组成的军队，配备了重型火炮等武器。有分析指他们的武器来自中国，他们与中国关系密切。

果敢军和德昂军7月初再次对腊戍的缅军发动攻势以来，腊戍就一直处于战火之中。7月25日，果敢军宣称拿下腊戍的控制权，但政府军否认。

据缅甸异议媒体《伊洛瓦底》报道，果敢军已在25日攻占东北军事指挥部的总部，这是政变以来第一个落入反军政府势力手中的军政府指挥部。不过，政府军消息来源星期天（28日）告诉法新社，指挥部仍在政府军控制之中。

腊戍是掸邦北部重要城市、掸邦第二大城市，是军政府东北军事指挥部的总部所在地，也是缅北重要公路汇集及货物集散地，为滇缅公路起点，是曼德勒往木姐、中国云南省的必经之处。