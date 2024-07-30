安华：管制社媒是当务之急

（布城综合讯）马来西亚政府规定拥有800万以上用户的网络媒体必须申请营运执照引发争议，首相安华表明这么做是为了制止网络犯罪和虚假与危险信息的传播，以营造安全的虚拟环境。

马国通讯部属下的通讯及多媒体委员会（MCMC）上星期六（7月27日）宣布，在马国拥有800万以上注册用户的社交媒体平台和互联网信息服务平台，必须在8月1日至12月31日之间向政府申请应用营运执照。从明年元旦开始，这些平台若没有营运执照，都不得在马国继续营运。

这意味着社媒巨头Meta旗下的脸书、Instagram与WhatsApp，谷歌旗下的YouTube与Google Chat，还有TikTok、Telegram与X等平台，都必须按规定申请营运执照。当局要求这些平台守法合规，并配合政府打击诈骗、霸凌，以及对孩童的性暴力等网络犯罪活动。

反对党指责当局这么做是打压异议。

安华星期二（7月30日）在2024年国家安全月开幕式后告诉记者，马国是民主国家，人民有表达意见的自由，但网络空间已遭不法之徒滥用，包括行骗敛财、霸凌折磨其他人，甚至导致一些人自杀，以及对儿童实施性虐待等。

安华说，人民必须明白，在这课题上，政府是将人民的安全、尊严和价值放在首位。政府知道一些限制或规定可能不受欢迎，但为了人民福祉，这些限制或规定往往是必要的。