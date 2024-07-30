欧盟盼与越南升级关系 助提升海事和网络安全

（河内路透电）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，欧盟将协助保障南中国海的和平与稳定，并希望与越南提升欧越双边关系，帮助越南加强海事安全和网络安全的能力。

博雷利星期二（7月30日）到访河内，与越南外交部长裴青山会面。两人讨论南中国海、乌克兰和能源转型资金等课题。博雷利说：“我希望此次访问能够成为启动双方关系升级进程的契机。”

博雷利在记者会上说，欧盟可以成为和平与安全的“明智促进方”，可以协助越南增强在网络安全、海上安全和危机管理方面的能力。

他也说，欧盟27个成员国关注南中国海的和平与稳定，因为欧盟三分之一以上的进口贸易和20%以上的出口贸易经过南中国海。

博雷利提到，越南在南中国海援引的国际法，也适用于乌克兰。

一些欧盟国家认为越南对乌克兰问题的立场过于偏向俄罗斯。

越南几十年来依赖俄罗斯的军事装备，但自2022年以来，越南多次公开表明希望实现军备多样化。越南正与欧美多国就军备合作与供应进行谈判。

另外，博雷尔也敦促越南加快实施减少煤炭使用量的“公正能源转型伙伴关系协议”（简称JETP），并确定可由国际捐助者共同资助的优先项目，例如可再生能源或电网升级等。

这个计划自2022年底达成以来，几乎没有取得任何进展。

越南在雷厉风行推进全面反腐运动，项目审批较为缓慢，导致越南近年来损失数十亿美元的外援。

裴青山说，越南欢迎欧盟的财务支持，以及欧盟在印太地区发挥更积极的作用。

美国和日本等许多大国近年来将与越南的双边关系提升到最高级别，这表明越南的战略重要性日益增加。不过，欧盟国家对于尽快提升与越南的双边关系表现出不同的立场。