社德他提呈最后陈述：委任部长没有受达信指示

（曼谷综合讯）泰国首相社德他星期三（7月31日）会向宪法法院提呈最后的案件陈述摘要，坚持自己今年4月委任前律师比七为首相府部长，并非受到前首相达信的指示。

社德他今年4月改组内阁，委任前首相达信的律比七出任首相府部长。比七2008年因罪入狱和罚款。反对派指比七是因为与达信的密切关系而受委为部长。40名前上议员向宪法法院递交请愿书，指社德他任命比七违反了宪法，要求解除他的首相职务。比七后来辞职。

《民族报》星期二（30日）引述社德他的法律顾问威沙努报道，社德他早些时候已向宪法法院提交一份32页的文件，对指控作出回应，当中包括一份补充证人名单。

社德他在文件中详细阐述去年9月1日组建政府和今年4月27日改组内阁时，为审查部长人选所采取的步骤。文件称，所有程序都遵循内阁秘书处发出的核实候选人资格的指导方针。

文件也强调，社德他提名个别人士担任部长，并非旨在谋取私利或使任何人受益。他提名比七为部长，是本着诚实和以国家利益为重的原则。

社德他在文件中说：“我不知道也不同意任何滥用答辩人职位谋取私利的行为，因此没有作出违反或不符合道德标准、以至于必须解除首相职务的行为。”

威沙努说，社德他星期三提交的陈述，是上述32页文件的摘要，内容减少到两三页。摘要文件扼要地论述了所有问题，并对40名前上议员提出的指控作出回应。

据《曼谷邮报》报道，提出请愿的40名前上议员也会向宪法法院提交总结陈述。前上议员颂猜星期一（29日）说，总结陈述呼吁宪法法院追究首相任命不合格人员担任部长的责任。

宪法法院已决定不召开听证会，并已择定8月14日作出裁决。

《民族报》的分析指出，如果宪法法院判定社德他没有违反宪法，社德他应该可以担任首相至任期结束。

若法院强制解除社德他的职务，泰国可能出现两个局面。其一是现任内阁成为看守内阁，选出其中一名副首相为看守首相，看守首相按宪法权力解散国会举行大选。其二是看守内阁根据宪法权力选举新首相。首相人选必须来自去年大选赢得至少25个议席的政党，包括为泰党、前进党、泰自豪党、公民力量党、泰国人团结建国党和民主党。不过，前进党也面对可能遭宪法法院强制解散的审讯。