社德他提呈最后陈述：委任部长没有受达信指示

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发布 / 2024年7月30日 7:50 PM
今年5月7日，泰国首相社德他（中）与改组后的新内阁成员合照。左二和左四分别是副首相兼商务部长蓬探和副首相兼内政部长阿努廷。（法新社）
今年5月7日，泰国首相社德他（中）与改组后的新内阁成员合照。左二和左四分别是副首相兼商务部长蓬探和副首相兼内政部长阿努廷。（法新社）

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（曼谷综合讯）泰国首相社德他星期三（7月31日）会向宪法法院提呈最后的案件陈述摘要，坚持自己今年4月委任前律师比七为首相府部长，并非受到前首相达信的指示。

社德他今年4月改组内阁，委任前首相达信的律比七出任首相府部长。比七2008年因罪入狱和罚款。反对派指比七是因为与达信的密切关系而受委为部长。40名前上议员向宪法法院递交请愿书，指社德他任命比七违反了宪法，要求解除他的首相职务。比七后来辞职。

《民族报》星期二（30日）引述社德他的法律顾问威沙努报道，社德他早些时候已向宪法法院提交一份32页的文件，对指控作出回应，当中包括一份补充证人名单。

社德他在文件中详细阐述去年9月1日组建政府和今年4月27日改组内阁时，为审查部长人选所采取的步骤。文件称，所有程序都遵循内阁秘书处发出的核实候选人资格的指导方针。

文件也强调，社德他提名个别人士担任部长，并非旨在谋取私利或使任何人受益。他提名比七为部长，是本着诚实和以国家利益为重的原则。

社德他在文件中说：“我不知道也不同意任何滥用答辩人职位谋取私利的行为，因此没有作出违反或不符合道德标准、以至于必须解除首相职务的行为。”

威沙努说，社德他星期三提交的陈述，是上述32页文件的摘要，内容减少到两三页。摘要文件扼要地论述了所有问题，并对40名前上议员提出的指控作出回应。

据《曼谷邮报》报道，提出请愿的40名前上议员也会向宪法法院提交总结陈述。前上议员颂猜星期一（29日）说，总结陈述呼吁宪法法院追究首相任命不合格人员担任部长的责任。

宪法法院已决定不召开听证会，并已择定8月14日作出裁决。

《民族报》的分析指出，如果宪法法院判定社德他没有违反宪法，社德他应该可以担任首相至任期结束。

若法院强制解除社德他的职务，泰国可能出现两个局面。其一是现任内阁成为看守内阁，选出其中一名副首相为看守首相，看守首相按宪法权力解散国会举行大选。其二是看守内阁根据宪法权力选举新首相。首相人选必须来自去年大选赢得至少25个议席的政党，包括为泰党、前进党、泰自豪党、公民力量党、泰国人团结建国党和民主党。不过，前进党也面对可能遭宪法法院强制解散的审讯。

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