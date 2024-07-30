小马可斯：美菲定期接触有助于“灵活”应对中国

（马尼拉综合电）为确保灵活应对菲律宾与中国的海上紧张局势，菲律宾总统小马可斯说，马尼拉和华盛顿须定期接触。

小马可斯周二（7月30日）在马拉坎南宫接待到访的美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀。随后，菲律宾外长马纳洛和防长特奥多罗与两名美国部长举行“二加二”会谈。这是马尼拉首次主办菲美外长及防长“二加二”会谈。

小马可斯说：“我很高兴这些沟通渠道非常畅通，这样我们一起做的所有事情，包括在联盟方面，或者在西菲律宾海和印太地区的具体情况方面，都会得到不断评估和再评估，因此我们在应对方面非常灵活。”

过去一年多来，菲律宾与中国在南中国海一再发生摩擦。上个月17日，菲中船只又再碰撞，造成一名菲律宾军人失去一根手指。菲方称中国海警船“故意高速撞击”。

小马可斯与布林肯和奥斯汀会谈过后，美国国务院发言人米勒发文告说，双方讨论“在南中国海共同维护国际法的承诺”，两名美国部长强调美国根据《美菲共同防御条约》对菲律宾“铁一般的承诺”。

美向菲提供5亿美元 助军事现代化

布林肯在会后的联合记者会上宣布，美国将向菲律宾提供5亿美元（约6亿7000万新元）的军事资金，以加强美菲之间的安全合作。

布林肯说，这是一项千载难逢的投资，旨在协助菲武装部队和海岸警卫队实现军事现代化。

这笔资金是美国今年4月批准的20亿美元外国军事融资的一部分。这20亿美元将用于协助印太国家“应对中国的挑衅”。美国国防部此前也提出拨款1亿2800万美元，对美军可使用的菲律宾军事基地进行基础设施提升。美菲去年2月扩大《强化防务合作协议》，菲律宾多开放四个军事基地供美军使用，这使美国在菲律宾可用的基地增至九个。

特奥多罗在记者会上说：“花在强化菲律宾防御能力以及阻遏非法侵略的每一比索或美元，都有助于对抗任何威胁，无论是来自中国或任何方面。”

美国将在11月举行总统选举，奥斯汀向小马可斯表明，在后拜登时代，美国将继续加强与菲律宾的关系。奥斯汀说：“过去三年半情况非常好，我期待接下来三年半或四年继续增进和强化这段关系。”

菲律宾前总统杜特尔特任内舍弃菲美同盟关系，改而向中国靠拢。小马可斯2022年6月上任后积极修复菲美防务关系，两国联手对抗中国，越走越近。