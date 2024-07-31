菲众议院批准使用医用大麻　再次尝试推动立法

（马尼拉综合讯）菲律宾众议院三读通过法案，允许将大麻用于医疗目的。这是菲律宾第二次尝试通过这项法案。

菲律宾众议院星期二（7月30日）以177高票通过这项法案，允许患者使用医用大麻，但只能在经认证的医生处方和监督下使用。

这项法案之后须获参议院通过，才能交给菲律宾总统小马可斯正式批准。实际上，参议院也正在讨论一项类似的措施，但遭到小马可斯姐姐、参议员艾米马可斯（Imee Marcos）等参议员的反对。

若法案最终通过，菲律宾将成为少数将医用大麻合法化的亚洲国家之一。韩国已将医用大麻合法化，早前将大麻无罪化的泰国，如今则在探讨立法，将大麻的使用范围局限于医疗目的。

众议院提议在卫生部旗下设立一个医用大麻办公室，负责制定大麻使用规则，包括相关许可申请和执法行动，并与危险药物委员会合作，防止大麻的非医疗或娱乐用途。

众议院危险药物委员会主席、众议员巴伯斯说，以其他形式使用大麻仍属非法，并可受到法律制裁。

巴伯斯也说，拟议的法案只允许符合特定条件的合格医生开出处方。

这项法案也列出允许使用医用大麻的疾病，包括癌症、青光眼、癫痫、多发性硬化症、脊髓神经系统损伤和创伤后应激障碍等。

小马可斯在2022年竞选期间说，只要有严格的规定，他赞成医用大麻合法化，但他没有对国会最近通过的医用大麻法案发表评论。

2019年，菲律宾众议院曾通过类似法案，但前总统杜特尔特反对，法案因此没能推行。

菲律宾目前将大麻列为毒品，使用、种植和持有大麻者都将受到法律制裁。