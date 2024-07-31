马国商家分阶段启用电子发票

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府将从星期四（8月1日）开始分阶段落实电子发票制度。首阶段涉及约5000家年收入或年销售额超过1亿令吉（约2912万新元）的企业。这意味中小型和微型商家暂时不受影响。

内陆税收局星期三（7月31日）发文告说，电子发票第二阶段将在2025年1月1日开始落实，年收入或年销售额2500万至1亿令吉的公司到时也必须使用电子发票。

到了2025年7月1日，所有年营业额在15万令吉以上的商家都须使用电子发票。

财政部本月2日宣布，年营业额低于15万令吉的中小微企业将豁免使用电子发票。

文告说，为确保电子发票制度顺利推行，内陆税收局已准备两套传发电子发票的机制，包括透过MyInvois官网，或者利用应用程序编程接口（application programming interface，简称API）提交电子发票。

相关API产品与测试已在2024年4月完成。MyInvois网站则已在今年6月开始使用。

财政部副部长林慧英星期三出席MyInvois网站推介礼时指出，年营业额低于15万令吉的中小微企业将豁免使用电子发票。这简化了合规流程，也降低小型企业的运营成本，同时让电子发票系统更易于使用和减少繁琐程序。

但她说，财政部仍鼓励年营业额低于15万令吉的中小微企业自愿使用电子发票。

林慧英重申，内陆税收局在落实电子发票政策的初始阶段，将给相关企业六个月的宽限期。当局将在这期间加强宣导，也让企业有时间调整营运模式。

内陆税收局总裁阿布达立则说，电子发票制度是马国税务改革的起点，它将推动马国走向永续的数码革新。他说：“为实现政府的国家议程，内陆税收局将全力落实电子发票制度，让电子发票平台成为国家税制的主要驱动力。”