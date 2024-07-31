袭柔警局凶徒家人押送过堂　妹陷抑郁获准就医

（新山综合讯）柔佛乌鲁地南警局遇袭案五名被告星期三（7月31日）被控上新山地方法庭时，控方要求等反恐专家的报告出炉后才继续司法程序，法官因此决定本案9月2日再次过堂。

21岁凶徒拉丁鲁曼今年5月17日凌晨袭击乌鲁地南警局。他持刀砍死一名警员，接着用警枪打死一名警察及打伤一人。拉丁鲁曼过后遭警方当场击毙。

警方过后逮捕拉丁鲁曼的62岁父亲拉丁英然、母亲罗斯娜（59岁）、哥哥拉丁罗尤拉（34岁）、姐姐法哈索碧丽娜（23岁），以及19岁的妹妹玛丽雅。其中罗斯娜是新加坡人，其余都是马国人。

根据惯例，马国涉恐案件在地庭过堂时，地庭法官都会宣布将案件移交高庭审理。

不过，主控官法姿达副检察司告诉法官拉茜达，希望等反恐专家报告出炉后才将案件移交吉隆坡高庭。法官同意控方的要求，并宣布此案9月2日再次过堂。

柔佛乌鲁地南警局遇袭案的三名女被告，即凶徒的母亲罗斯娜（前）、妹妹玛丽雅（中）与姐姐法哈索碧丽娜（后）星期三（7月31日）离开新山地庭。她们都被控涉及恐怖活动。（马新社）

此外，这五名被告的代表律师法依扎告诉法官，他6月30日在新邦令金监狱与19岁被告玛丽雅会面时，发现玛丽雅出现抑郁症的症状。他因此要求法官批准玛丽雅尽快送院治疗。

主控官法姿达不反对律师的要求，也同意监狱局采取必要措施。法官拉茜达随即指示玛丽雅立即就医。

当局6月19日提控这五名被告九项控状。其中，一家之主拉丁英然面对四项控状，包括向其他四名被告灌输恐怖主义、私藏气枪准备支持恐怖行动、宣誓效忠恐怖组织伊斯兰国组织首脑阿布峇卡，以及拥有伊国组织相关书籍。

拉丁罗尤拉面对的两项控状包括宣誓效忠伊国组织首脑阿布峇卡，以及持有伊国组织信息的硬碟。

拉丁英然与拉丁罗尤拉的所有罪名一旦成立，他们将面对最长40年监禁，以及充公所有涉恐资产。

三名女被告则被控涉及恐怖活动，并可能面对最长七年监禁或罚款。