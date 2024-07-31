印尼收紧烟草条例　21岁才能买烟

（雅加达综合讯）印度尼西亚将购买香烟的最低年龄限制从18岁提高至21岁，并禁止商家在电商平台售卖香烟。

印尼总统佐科上星期签字批准后，这项条例已立即生效，这是印尼政府卫生条例改革的一部分。

《雅加达环球报》报道，卫生部长布迪星期二（7月30日）发声明说，这项条例将有助强化印尼医疗保健系统。

除了提高买烟年龄，新条例也禁止摊贩销售单根香烟。部分印尼烟民，尤其是青年，负担不起整包香烟，因而经常单根购买。这条禁令是要让烟民不那么容易买到烟。

新条例也禁止商家在距离学校和操场200米范围内销售香烟，以减少年轻人接触香烟的机会。

另外，商家不得通过电商平台和社交媒体销售香烟和电子烟，也不准在社媒刊登相关广告。违法者将接到书面警告，或被令暂停广告。

新的广告规定将于两年后生效。

不过反对吸烟者认为，这些新规不足以劝阻人们吸烟。支持收紧烟草条例的图巴古斯告诉路透社，政府必须颁布更详细的举措，以确保有关当局能执法落实条例。

也有人建议当局严格核查买烟者的年龄，例如要求检查身份证。

印尼政府自2018年以来一直在寻求修订烟草法令，但遭到业界的抵制而进度缓慢。

过去几年，印尼试图通过提高烟草税来遏制吸烟人数。2022年，印尼将烟草税上调12％，以致香烟售价平均上涨35％。今年，烟草税平均又再上调了10%。

据世界卫生组织数据，印尼是全球最大的烟草生产国之一，也是吸烟率最高的国家之一，约有7000万名成年吸烟者。印尼卫生部2022年的数据显示，烟草每年造成约29万人死亡。

印尼卫生部去年进行的健康调查显示，7000万名烟民中，7.4%烟民年龄在10岁至18岁之间。尽管这个数据比2018年的9.1%来得低，但仍高于国家中期发展计划设定的5.4%目标。

调查也发现，过半印尼烟客（56.5%）是在15岁至19岁之间开始吸烟，18.4%更是在10岁至14岁间就接触香烟。

另外，印尼自从在2018年将电子烟合法化后，电子烟的销售一直未受监管，使用率从2018年的0.06%上升至去年的0.13%。