缅甸再度延长紧急状态六个月

（仰光综合电）缅甸军政府再度延长全国紧急状态六个月，军方承诺举行的民主选举遥遥无期。

2021年2月军方发动政变夺权后，缅甸一直处于紧急状态。星期三（7月31日）原是紧急状态的最后一天，但国营的缅甸广播电视台（MRTV）报道，缅甸国防与安全委员会“一致决定再延长紧急状态六个月”。这是军政府第六次延长紧急状态。

据报道，军政府领袖敏昂莱提议延长紧急状态，是为了为军方承诺举行的大选“准备有效和准确的选票”。敏昂莱曾多次承诺会举行多党选举，最近一次是在今年6月，他当时说2025年将举行大选。

MRTV报道，延长紧急状态也是为了“进行人口普查，并继续推进有待完成的工作”。报道也称，在紧急状态实施的首两年，军政府无法按计划举行大选，是因为反军政府者的“恐怖主义行为”。

缅甸国营媒体在紧急状态再度延长的新闻报道中指出：“恐怖主义活动持续不断，必须恢复和平与稳定。”

根据军方起草的2008年宪法，紧急状态解除后的六个月内须举行大选，因此延长紧急状态也会推迟大选日期。

有批评者指出，军政府承诺举行的大选将不会是自由或公平的。军政府去年3月以没有依照选举新规定重新注册为由，解散了前国务资政翁山淑枝领导的全国民主联盟以及另外39个政党。

军政府上台后大力镇压异议者，并与少数民族武装组织和亲民主的“人民防卫军”作战，国家内乱不断。

近几个月，政府军在缅甸北部和西部的战事中接连败退。缅甸民族民主同盟军（简称果敢军）上周宣称攻占缅北重镇腊戍（Lashio），但政府军否认。腊戌是缅甸第二大城市北掸邦的首府，不仅是缅军东北军区司令部的所在地，也是中缅边境贸易的重要节点。

失去腊戌对军政府而言是重大打击。除了腊戌，军政府也在近几周因不敌果敢军和其他武装组织的攻势，阵地连连失守。

联合国指出，缅甸这几年的动乱已导致270万人流离失所。另据缅甸人权组织政治犯援助协会估计，自军事政变以来，已有4500多人在军方的镇压行动中被杀，2万7000人被捕。