马交通部在兀兰设立VEP信息中心

（新山综合讯）马来西亚政府为方便新加坡车主查询外国注册车辆入境准证制度的信息，准备在新加坡兀兰设立信息中心。

马国政府规定，今年10月1日起，所有从新加坡入境马国的外国车辆都必须持有外国注册车辆入境准证（Vehicle Entry Permit，简称VEP）。马国交通部已委任代理公司TCSens，在新山设立VEP无线射频识别标签（RFID）处理中心，方便新加坡车主办理。

马国交通部长陆兆福星期四（8月1日）前往新山金海湾巡视处理中心的运作情况。他在记者会上说，当局发现许多新加坡车主到金海湾的VEP-RFID处理中心，只是为了询问VEP的情况而没有提出申请，所以责令TCSens两周内在新加坡兀兰设立VEP信息中心，方便新加坡车主在那里获取更多详情。

不过，陆兆福并未透露这个中心的确切地点，也没说明车主是否也能在那里申请VEP。

陆兆福今年5月28日宣布10月1日起新加坡车辆入境马国须有VEP后，截至7月31日已收到5万8791份申请，但约四成或2万4104份申请因为资料不齐而无法完成申请。

他说：“这意味着他们没有提交所需的文件，如车主保险证明、拥车证和车主身份证……如果证明文件不齐全，申请就无法受理。”

已经批准的申请有1万9640份，另有1万1435份尚在处理。陆兆福说，约有10万辆新加坡车经常往来柔佛与新加坡，预计接下来两个月还有约5万名新加坡车主将提出申请。

换句话说，这约10万辆经常往来新柔的新加坡车子当中，至今只有约两成贴上VEP-RFID贴纸。

为了应付接下来两个月可能有更多新加坡车主申请VEP，TCSens近期将加派人手，未来两个月也将延长营业时间。该公司目前的营业时间为上午9时至下午5时。

陆兆福说，许多新加坡车主倾向于在网上预先登记后，亲自前往VEP-RFID处理中心完成申请程序。车主须为VEP-RFID贴纸支付10令吉（约2.90新元）的费用和29.50令吉的服务费，贴纸有效期为五年。

亲自到TCSens申请VEP的新加坡车主，只需两三个小时即可拿到VEP-RFID贴纸，并由中心职员协助贴上。新加坡车主也可上网申请，当局将把VEP-RFID贴纸快递到指定地址。

陆兆福保证所有申请者都将在10月1日前收到贴纸。

外国车辆入境马国时若未持有VEP，将抵触《1987年陆路交通法令》；一旦罪成，车主可被判罚款最高2000令吉，或监禁最长六个月。