Meta删悼念哈尼亚文 马国首相安华不满

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华不满他悼念已故哈马斯领袖哈尼亚的贴文遭社媒巨头Meta一再删除，要求Meta解释及道歉。

马国首相办公室星期三（7月31日）发文告说，安华脸书与Instagram有关哈尼亚的视频都遭封锁或删除，在Instagram的相关贴文也遭撤下。首相办公室媒体及策略通讯局已就此事与Meta交涉。

安华遭删除的信息，包括与哈尼亚在卡塔尔会晤的照片，以及三则他谴责暗杀哈尼亚的动态贴文。管理员给的删除理由是“危险的个人和组织”。

文告说，Meta的做法是对巴勒斯坦局势和领导人的歧视。“我们要求Meta解释并道歉。”

安华星期四（8月1日）在脸书发文，提醒Meta不要沦为以色列的工具。他指Meta删除哀悼哈尼亚的视频、吊唁及抨击暗杀的内容，是侮辱巴勒斯坦人民的斗争。

马国政府发言人法米星期四在记者会上说，政府对Meta删除安华贴文感到遗憾，并正等待Meta解释这么做是自行审查还是有人投诉。

法米说：“所有社交媒体平台都有各自的程序或准则，它们可能根据各自的指南删除贴文。我们将等待Meta的解释。”

法米也是通讯部长。他说，截至目前只有马新社电台投诉，哈尼亚遭暗杀的贴文被删除。“其他媒体若遇到相同情况，请告诉通讯及多媒体委员会。”

除了安华，前首相慕尤丁在脸书悼念哈尼亚的贴文，同样遭Meta删除。慕尤丁星期四在脸书发文说：“脸书管理员删除对已故哈尼亚的悼念信息，但没有提供进一步的说法。”

慕尤丁在脸书上传的截屏图片显示，相关贴文因“违反脸书社群标准”而遭删除，但没有任何详细解释。

这并非Meta首次删除与哈尼亚相关的信息。安华5月14日访问卡塔尔时，与哈尼亚及哈马斯前领导人马沙尔见面。马国与其他国家的媒体报道双方的会面，一些报道发布在脸书上及被转发。Meta当时删除多家媒体的相关报道。

马国政府表达强烈不满和交涉后，Meta指相关贴文是错误删除，过后已经恢复。Meta也否认打压挺巴勒斯坦的内容。