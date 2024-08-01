马国实施电子发票首日系统故障半天

（吉隆坡综合讯）马来西亚星期四正式实施电子发票制度，财政部属下内陆税收局的MyInvois网站服务器却发生故障，民众无法登录及开立电子发票。

据《南洋商报》报道，会计和税务业者星期四上午登录电子发票网站MyInvois时，页面显示“对不起，出了点问题”。网站直到中午时分才恢复运作。

财政部第二部长阿米尔韩沙星期四（8月1日）在国会上议院回答有关系统故障的质询时说，MyInvois网站服务器出现故障后，内陆税收局迅速采取行动让服务器恢复运作。

他说：“从星期四凌晨2时开始，已陆续有24万张发票输入系统。我认为这显示系统是有效操作的。”

他也说，民众若无法登入MyInvois网站，可以联系内陆税收局。

阿米尔韩沙提到，MyInvoice官网星期四发出超过80万张电子发票，通过应用程序编程接口（application programming interface，简称API）发出的电子发票有400万张。

马国内陆税收局从8月起分阶段落实电子发票制度，以减少逃税和地下经济。8月1日起，5000家年收入或年营业额超过1亿令吉（约2846万新元）的企业，必须使用电子发票。据内陆税收局初步估计，每天发出的电子发票达2100万张。

明年1月1日起，年收入或年营业额介于2500万至1亿令吉的企业和商家必须使用电子发票。明年7月1日起，年营业额介于15万至2500万令吉的商家必须使用电子发票。年营业额低于15万令吉的中小及微型企业则豁免。

针对民众担心的信息安全问题，阿米尔韩沙说，为了保护电子发票数据免受未经授权的访问、修改、丢失或泄露，内陆税收局将采取符合行业标准的网络安全措施，包括加密、认证、访问控制与防火墙。