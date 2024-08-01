民众踊跃申请 泰数码钱包登记首日宕机

（曼谷综合电）泰国政府的数码钱包计划注册活动星期四开跑，但出师不利，第一天就因为登记用户过于踊跃而导致系统宕机。

截至星期四（8月1日）下午，已有1050万人申请领取1万泰铢（约375新元）的数码钱包，但还有数百万人无法进入登记网站，许多人投诉他们没有收到完成注册的短信。

泰国首相社德他说：“第一天出现问题很正常，但我们正在尽最大的努力。”

他也提醒民众不必赶在首几天登记，只要在9月15日前登记，且符合资格，就肯定可以收到数码钱包。

这项总值5000亿泰铢的计划是社德他和执政党为泰党的竞选承诺之一。政府将给16岁以上的泰国公民分发每人1万泰铢，以带动消费促进经济增长。这笔钱可以用来在注册商店和网点消费，但不能用来购买大麻、珠宝或彩票。

泰国约有5000万人符合申请条件，年收入超过84万泰铢或银行账户中有50万泰铢的相对富裕阶层则不符合条件。数码钱包用户须在六个月内于当地花费这笔钱。

这项计划原本应该在今年初启动，但因为资金来源问题而一再拖延。

泰国财政部预计，受旅游业和出口推动，今年国家经济将增长2.7%。社德他政府认为，数码钱包计划将推高明年的经济增速1.2至1.8个百分点。这对于过去10年平均增长率不到2%的泰国经济来说是一个巨大的进步。

不过，泰国央行不那么乐观。央行认为，数码钱包计划对国内生产总值的贡献率可能仅为0.9个百分点。

泰国政府发言人猜瓦查隆克星期三（7月31日）在一份声明中说，数码钱包计划将刺激基层民众的消费和资金流通，也有助于降低生活费，为未来的数码经济奠定基础。