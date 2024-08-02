令吉兑新元涨至3.38 兑美元创纪录连涨

（吉隆坡综合讯）由于市场对马来西亚经济前景的乐观预期和外国资金流入，令吉兑美元汇率已连续10天上涨，创下14年来持续时间最长的连涨纪录。令吉星期五兑美元汇率上涨1.6％，创下2010年以来的最佳表现；令吉兑新元也突破3.40的水平。

根据彭博社行情，令吉兑美元星期五（8月2日）开盘时报4.5685，略低于星期四收市的4.5675。不过，令吉迅速由跌转升，突破4.50的水平。截至下午6时，令吉兑美元汇率报4.4970，为去年5月以来的最高点。

同时，令吉兑新元星期五开盘时报3.4182，之后突破3.40的水平，最高升至3.3724。截至下午6时，令吉兑新元汇率报3.3772。

《南洋商报》报道，本周令吉兑美元汇率上涨了3.59％，是表现最佳的新兴市场货币。

据彭博社分析，令吉经历了三年的下滑后，今年的表现优于亚洲其他货币。这主要得益于马国政府推动外国投资的政策，并开始削减补贴以缩小预算赤字，这些措施有助重新吸引国际基金对马国资产的兴趣。

此外，马国经济的复苏步伐也在加快，出口情况的改善推动了第二季度国内生产总值取得5.8％增长，超越了市场预期。

马国第二财长阿米尔韩沙说，马国经济今年增长4％至5％的预期是可实现的，甚至可能达到更高水平。他也相信令吉将进一步走强。