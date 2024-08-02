泰国宪法法院两裁决临近 或燃起“政治大火”

（曼谷综合电）泰国宪法法院接下来两个星期将针对是否解散前进党和是否罢免首相社德他作出裁决，这使泰国面临可能再次陷入政治动荡的风险。

宪法法院将于8月7日裁定前进党是否须强制解散；前进党因在大选时承诺修改冒犯君主法，被指为企图推翻君主立宪制，违反了宪法。

接着，宪法法院将在8月14日裁决社德他今年4月委任曾犯罪入狱的比七担任内阁部长，这是否违反宪法，如果违宪，社德他就必须辞任首相。比七曾是前首相达信的律师。

这两个裁决如果对披塔或社德他不利，都可能让泰国政治再次陷入动荡。前进党前党魁披塔就警告，这两起案件可能给泰国带来“政治大火”。

披塔星期四（8月1日）接受彭博社访问时说：“可以肯定的是，泰国民主正处于守势。”

披塔领导前进党在去年5月的全国大选中赢得国会下议院最多的席位，但遭保守派力量围攻，披塔最终没能在国会上下议院获得足够支持票，无法出任首相和组织政府，几个月后辞任党魁。

如果宪法法院下周裁定前进党必须解散，该党领袖可能落得与前身未来前进党同样的命运，即10年不得参政。

披塔说，如果宪法法院此次做出不利前进党和他的裁决，可能引发新一波的示威抗议，即使这次的抗议规模可能不会像未来前进党2020年被令解散时所触发的规模那么大。

当局显然也担心这两个裁决可能引发动乱，从本星期四起，宪法法院周边街道已划为保安区。

宪法法院的裁决固然令人关注，但泰国政局其实早已暗流涌动。

据泰国媒体报道，目前执政的为泰党的实权领达信与前副首相巴维的关系已经破裂；巴维领导的公民力量党已在做准备，等宪法法院一下令解散前进党和罢免社德他，就拉拢其他议员支持巴维出任首相。

报道称，达信曾指社德他的首相资格被质疑就是巴维在背后推动。达信已私下告诉多名政治领袖，如果社德他这一回能够挺过去，他会把公民力量党赶出执政联盟。

泰国执政联盟由11党组成，除了为泰党，还有泰自豪党、公民力量党、泰国人团结建国党等，控制着下议院314席。据报道，拥有21席的民主党有意加入，所以执政联盟不怕失去公民力量党的40席。

执政联盟有“备胎首相”？

此外，前进党面临解散的可能性，多个政党已瞄准前进党的议员，开始拉拢。

《曼谷邮报》星期四引述知情者报道，前进党已同一个名不见经传的小党Thinkakhao Chaovilai达成协议，即一旦前进党被令解散，它旗下的国会议员将全数加入这个小党。

另外，目前也有传言称，执政联盟已有“后备首相”人选，为社德他可能被罢免做准备。社德他接受泰国媒体访问时否认有这回事，也否认公民力量党会被赶出执政联盟。他说：“我们应该集中精力解决国家的问题。”

前上议员万猜告诉《曼谷邮报》，如果社德他被罢免，为泰党党魁、达信幼女佩通坦可能接任首相。他指出，副首相兼内政部长阿努廷不太可能接替社德他，因为他领导的泰自豪党在国会只有70席，而达信也不可能同意让阿努廷成为首相。