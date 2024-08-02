菲“坐滩”军舰已加固到还能再维持至少10年

（马尼拉综合电）知情者披露，菲律宾已经对搁浅在南中国海争议岛礁上的马德雷山号军舰进行大量加固，使这个处于中菲紧张局势核心的前哨基地至少能再维持10年。

菲律宾在1999年故意将二战时期登陆舰马德雷山号在阿云津礁（中国称仁爱礁）搁浅，并派军驻防，对阿云津礁的主权形成实质控制。

一名知情者告诉彭博社，在2021年时，这艘锈迹斑斑的军舰被认为只剩下三到五年的寿命。

另两名知情者说，虽然菲律宾政府之前已采取一些措施来加强这艘船舶，但菲律宾总统小马可斯在2022年上台后，马尼拉加大努力维持这个军事前哨的存在。

其中三名知情者称，对这艘舰船的改善加固，已经足以让它再屹立不倒多年。

菲律宾在马德雷山号上驻扎了少量部队，定期补给淡水、新鲜食品和其他生活物资。

菲律宾军方发言人帕迪拉说，军方“致力于确保驻扎在马德雷山号上的海军陆战队员和水兵的生活条件保持良好”。

她补充道，这些努力包括“维持我们在拥有主权、主权权利和管辖权的西菲律宾海的存在”。菲律宾把南中国海的200海里专属经济区命名为西菲律宾海。

马尼拉为马德雷山号提供补给和轮换部队，一直是菲律宾和中国关系紧张的根源之一，双方多次为此发生冲突。最近一次冲突发生在6月17日，菲方指责中方在冲突中导致八名菲军人受伤，其中一名军人还失去一根手指。中方则指责菲方运补船非法闯入和危险靠近中方船只，将冲突归咎于马尼拉。中方多次表明，会坚决拦阻菲方运送大量建材上舰的补给行动。

菲分别与美日越举行海上演习

另据菲律宾媒体报道，中菲达成协议缓和南中国海的紧张局势后，菲律宾这几天接连与美国、日本和越南在南中国海举行海事和军事演习。

菲律宾星期三（7月31日）与美国在南中国海举行联合海上演习，而后于星期五（8月2日）于菲律宾专属经济区与日本进行首次联合军事演习。

菲律宾武装部队在一份声明中说：“这次演习是加强区域和国际合作，以实现自由开放的印太地区，而持续作出的努力之一。”

此外，越南海岸警卫队的一艘船舰于7月31日离开越南前往菲律宾访问。越南国防部在声明中说，这次访问具有“重大的政治意义”。

声明指出，这次访问为两国海警提供机会，“推动全面合作，并改善海上执法能力，为维持相关海域和本区域的和平、稳定与安全作出贡献”。越菲双方将进行有关海上搜救和消防的联合训练。