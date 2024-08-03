马泰加快建设第二跨境大桥 巩固经济与安全合作

（巴西马综合讯）马来西亚首相和泰国首相在马泰边境举行会晤，承诺将加快建设第二座跨境大桥，并计划设立经济特区，带动边境地区的发展。

马国首相安华和泰国首相社德他星期六（8月3日）举行双边会谈，并一起视察了泰南陶公府哥乐河的关税、移民及检疫大厦。

安华在会后告诉媒体，马国和泰国同意加快建设连接陶公府哥乐河与吉兰丹州兰斗班让的第二大桥，以带动人流往来刺激边境地区的经济增长。两国也将展开哥乐河的清理工程，以防止边境地区发生水灾。

安华说：“马来西亚北部和泰国南部的发展一直都落后，但我们坚信在不久的将来，边境地区将取得明显的发展。”

社德他说，建设第二座跨境大桥象征两国的密切合作，并相信这项计划将造福边境的居民。

社德他透露，他和安华在会谈中也讨论了设立经济特区的计划，以便马泰能共同发展清真食品业务和橡胶种植园。两国外交部长下星期将举行会议，作进一步讨论。

安华之后接受马国记者采访时说，马国政府将协助加快泰南和平对话进程，并将提供泰国所需的经济、安全或教育方面的援助。

他强调，泰南和平谈判是泰国的内部事务，马国只是扮演调解的角色。“由于马来西亚和泰国拥有良好关系，促使泰国寻求与我们合作。我们都希望加快泰南的和平进程。”

马国是泰南和平谈判的调解方，目标是协助终结泰南地区持续数十年的冲突。今年7月，马国国家安全理事会前总监莫哈末拉宾受委为调解人，协助推动泰南和平对话。

安华和社德他去年11月在泰南沙道（Sadao）举行会谈，探讨加强粮食、贸易及提升两国边境的道路衔接的合作。两人星期六的会面是沙道会议的后续行动，旨在加强马泰关系并促进边境地区的发展。