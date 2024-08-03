越南国家主席苏林接任越共总书记 预料大政方针不变

越南国家主席苏林接替已故的阮富仲，出任越南共产党中央总书记，成为越南最高领导人。观察家认为，越共持续了几年的内部权力斗争可能由此结束，越南的大政方针会延续不变。

越共第13届中央委员会在星期六（8月3日）召开全体会议，推举苏林担任中央委员会总书记。越通社报道，中央委员会“以100%的绝对票数”选举苏林为总书记。这意味着，其他原被认为有实力与苏林竞争的对手如总理范明政，也推举苏林为党首。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院越南研究项目客座研究员阮克江接受《联合早报》采访时说，从目前越南精英政治的构成来看，苏林晋升可能预示着过去几年震撼越南的内部权斗即将结束。

“他的庇护网络从公安部扩展到中央委员会书记处、国防部和中央检查委员会。他将成为不受挑战的新力量，在未来几年甚至10年，主宰着越南政治。”

由于越共原总书记阮富仲病重，苏林7月18日就暂代总书记职务。阮富仲19日过世后，越南政治观察员就认为，苏林在接班人之争中占据领先位置，非常可能接任总书记。

越南领导层向来是“四驾马车”的体制，即由越共中央总书记、国家主席、总理和国会主席构成越南政治体系的四大支柱，当中又以总书记为首。

现年67岁的苏林长期在公安部任职，曾担任公安部长八年，是反贪腐运动的主要执行者，因此得到阮富仲的信任。

苏林重申继续反腐

苏林星期六在记者会上重申，将继续反腐和建设廉政，“着力建设真正廉洁强大的越南共产党，坚定不移地反对腐败和消极现象”。

澳大利亚新南威尔士大学政治学名誉教授、越南问题专家塞耶告诉法新社：“苏林并不惧怕扳倒一些非常重要的人物。他以后还会这么做。”

越共星期六就接受了四名触犯反腐败反消极规定的高层辞职，包括副总理黎明慨、自然资源与环境部长邓国庆、广宁省委书记阮春记和宣光省委书记肘文林。

苏林也强调，会继续带领越南落实十三大确定的战略突破口，包括“坚决坚持维护祖国领土、海洋岛屿、空域的独立、主权、统一和领土完整；坚持独立、自主、多边化、多样化的外对外路线，不断增强越南对世界和地区和平与发展作出的贡献”。这显示，苏林领导的越南在外交上也可能不会有大的方向变化。

阮克江预计，越南的战略方针不会有大变化。“正如苏林在就职演说中所指出的，他将保留阮富仲的主要遗产，包括反腐运动和竹子外交，以证明他是深受尊敬的阮富仲的合法继承人。”

不过，阮克江指出，苏林在公安部一路升迁，治理经验或有不足，实际执政能力还有待观察。

中国国家主席习近平、老挝国家主席通伦和柬埔寨参议院议长洪森等国领导人已向苏林发去贺电。也是中共中央总书记的习近平在贺电中说，他愿同苏林“一道引领中越命运共同体建设走深走实，共同弘扬传统友谊，巩固政治互信，深化战略沟通，推动务实合作，为两国人民带来更多福祉”。