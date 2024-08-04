继续被美国归为“非市场经济”　越南表失望

越南外交部对美国继续将越南认定为“非市场经济”国家表示失望，并呼吁这个全面战略伙伴国履行承诺，与越南进行广泛、有力和建设性协调，尽早承认越南的市场经济地位。

越南外交部发言人范秋姮星期六（8月3日）回复媒体询问时说：“越南经济近年发生许多积极变化，而（美国）这一决定并未充分反映越南在建设和发展市场经济方面所做的巨大努力和取得的成就。”

美国商务部星期五（2日）宣布，继续将越南归类为非市场经济国家。商务部在一份声明中说：“这一决定意味着，美国为越南进口商品计算反倾销税的方式保持不变。”

目前，被美国列为非市场经济的国家共有12个，包括越南、中国、朝鲜、俄罗斯等。美国商务部会根据第三国的市场价或出口价，来确定非市场经济国商品的公平市场价值，并对它们实施反倾销关税。

范秋姮指出，越南各机构和企业积极配合美国商务部，提供了许多论据，证明越南经济符合美国法律规定的六项市场经济标准。“秉持全面战略伙伴关系的精神，越南要求美国继续履行其广泛、有力和建设性协调的承诺，并尽快承认越南的市场经济地位。”

中美竞争如今日益激烈，华盛顿近年努力与中国的近邻越南建立更紧密的关系，并于去年成功将两国关系提升至全面战略伙伴。美国财长耶伦也于去年推动越南成为“友岸外包”政策的基地之一，以将美国供应链从中国转移出去。

虽然美国零售业者和一些商业团体支持承认越南的市场经济地位，但美国钢铁制造商、墨西哥湾虾农和蜂农反对。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院越南项目研究员潘春勇对美国商务部的决定不感意外。他在接受《联合早报》采访时说，越南在货币兑换、外国投资水平和国有制等关键标准上仍存在不足，中国因素相信也影响了美国的决定。

潘春勇说：“美国担心中国利用越南作为进入美国市场的‘后门’。随着越来越多的中国公司可能将业务转移到越南以规避美国的关税，美国会更加谨慎。”

越南曾表明，美国维持其“非市场经济”地位不利于日益密切的美越双边关系。

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）东南亚项目高级研究员希伯特（Murray Hiebert）接受路透社访问时就痛批美国商务部的决定荒谬，并指这与总统拜登去年访问越南、提升双边关系的举措不一致。

潘春勇相信，这件事将打击越南对美国作为本区域可靠的经济参与者的信任。不过他也强调，美国商务部的决定“不一定反映美越两国关系整体上的积极发展”。

“它反映的是美国自身特定的经济政策考量，而这受到国内政治和对中国的担忧所影响。”